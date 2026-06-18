INCREÍBLE: empate de Portugal concuerda con la predicción de Los Simpson sobre el Mundial 2026

La teoría de Los Simpson sobre una posible final entre México y Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ volvió a tomar fuerza. El motivo fue el empate de la Selección de Portugal en su debut frente a República Democrática del Congo, resultado que, de momento, lo deja fuera del primer lugar del Grupo K.

Portugal comenzó su camino en la Copa del Mundo con un empate 1-1 ante RD Congo. El equipo europeo se adelantó con gol de João Neves, pero Yoane Wissa marcó el empate antes del descanso y cambió el panorama del sector. Con ese resultado, Colombia quedó como líder del grupo tras vencer 3-1 a Uzbekistán, mientras que Portugal aparece con un punto.

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El dato no pasó desapercibido en redes sociales. Usuarios recordaron la famosa escena de Los Simpson en la que aparece un partido entre México y Portugal. Aunque el capítulo no habla de una final mundialista ni menciona el año 2026, la imagen volvió a circular por el contexto del torneo y por el acomodo actual del cuadro.

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Por qué el empate de Portugal alimenta la teoría de Los Simpson

La explicación está en el posible camino de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Para que México y Portugal puedan encontrarse en una hipotética final, una de las combinaciones más favorables sería que el combinado azteca termine como líder del Grupo A y que Portugal avance como segundo del Grupo K.

Con ese escenario, México entraría a la ronda de 32 como primero de su sector, mientras que Portugal lo haría como segundo del suyo. Ambos quedarían en lados opuestos del cuadro y solo podrían enfrentarse en el partido por el título si superan todas las rondas eliminatorias.

🚨𝗗𝗜𝗗 𝗬𝗢𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪: Portugal will actually need to finish second in their group for the Simpsons World Cup theory predicting a Portugal vs. Mexico final to come true. 🇵🇹🇲🇽 pic.twitter.com/CE8Zzw1Wvj — The Touchmine | 𝐓 (@TouchmineX) June 18, 2026

Ahí aparece el detalle que encendió la conversación: el empate ante RD Congo complica el primer lugar para Portugal y abre la posibilidad de que termine segundo, justo el puesto que necesitaría para mantener viva la ruta hacia una final contra México.

La escena de Los Simpson no fue una predicción oficial

La imagen que se viralizó corresponde al episodio “The Cartridge Family”, emitido en 1997. En ese capítulo se promociona un partido entre México y Portugal en Springfield, pero no se menciona que sea una final del Mundial ni se habla de la edición de 2026.

Aun así, la coincidencia volvió a ganar fuerza por el momento de Portugal en el torneo. El equipo de Cristiano Ronaldo no pudo pasar del empate en su debut y ahora deberá buscar puntos ante Uzbekistán y Colombia para acomodarse en el Grupo K.

Por ahora, la teoría sigue siendo eso: una teoría. Pero el resultado de Portugal abrió un escenario que mantiene vivo uno de los relatos más virales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: la posibilidad de que México y Portugal, como en la escena de Los Simpson, terminen frente a frente en el partido más esperado del torneo.