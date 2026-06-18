La razón por la que los japoneses recogieron la basura de las gradas en Monterrey después del partido

Llegaron a dejar una lección: Tras el partido entre Japón y Túnez en Monterrey, los aficionados japoneses volvieron a llamar la atención de los mexicanos al recoger la basura de las gradas antes de irse. Lejos de ser una campaña o una acción para las cámaras, esta práctica forma parte de una tradición arraigada en Japón.

Costrumbres de Japón llegan a México

La costumbre japonesa de recoger la basura del estadio después de cada partido de futbol llegará a México. Previo al partido entre Japón y Túnez en Monterrey, los aficionados nipones solicitaron 10 mil bolas para recoger residuos dentro y fuera del estadio.

La respuesta fue inmediata. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que no serían 10 mil bosas, sino 20 mil bolsas las que estarían disponibles para apoyar esta iniciativa.

¿Te has preguntado por qué los aficionados japoneses siempre recogen la basura después de los partidos?

Nos es para la foto, no es una campaña y tampoco es una obligación. En Japón, limpiar los espacios que utilizaron es algo que se aprende desde la infancia.

En las escuelas, los estudiantes limpian sus propios salones, pasillos e incluso ayudan a servir la comida.

La idea es sencilla: cuidar lo que compartimos es responsabilidad de todos. Por eso, cuando los japoneses van a un estadio, muchos aficionados recogen la basura de las gradas antes de irse.

Esta costumbre también tiene que ver con un concepto llamado omotenashi, una filosofía basada en el respeto y la consideración hacia los demás.

Para los japoneses, un lugar público no es “de nadie”, sino de todos, además, tradiciones como el Osoji, que es una limpieza profunda de fin de año con raíces budistas, refuerzan la idea de que limpiar no solo ordena el espacio, también ayuda a mantener la mente en armonía.

Por eso, mientras otros celebran el resultado, los aficionados japoneses también dejan una lección de respeto fuera de la cancha.