No es Messi ni Otamendi: otra estrella de la Selección Argentina piensa en el retiro

La resaca de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue generando ondas expansivas en el seno de la Selección Argentina. A pocos días de haber sufrido la dura derrota ante España en la gran final disputada en New Jersey, el combinado nacional atraviesa un momento de profunda transición marcado por renuncias confirmadas, silencios prolongados y futuros inescrutables. En medio de este escenario de reestructuración, un nuevo peso pesado del plantel bicampeón de América y campeón del mundo abrió la incógnita sobre su continuidad con la Albiceleste: Leandro Paredes.

Lejos de tomarse un descanso tras el desgaste físico y emocional de la cita mundialista, el mediocampista reapareció en las canchas de manera inmediata: apenas cuatro días después del duelo en tierras estadounidenses, se calzó la camiseta de Boca Juniors en La Bombonera. Su jerarquía se hizo notar de inmediato al aportar una asistencia magistral para que Miguel Merentiel decretara el triunfo por la mínima ante O’Higgins de Chile, en el cruce de ida por los playoffs de la Copa Sudamericana. Ovacionado por los hinchas y habiendo disputado la totalidad de los 90 minutos, el exjugador de la Roma y del Paris Saint-Germain enfrentó los micrófonos al término del encuentro para dejar declaraciones que sacudieron al futbol argentino.

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Mientras que Lionel Scaloni dejó en suspenso su continuidad al frente del equipo nacional de cara a diciembre y Nicolás Otamendi confirmó de manera oficial el final de su histórico ciclo con la camiseta celeste y blanca, el panorama en torno a Lionel Messi continúa envuelto en un hermetismo absoluto, a la espera de una definición personal que mantiene en vilo al fútbol mundial.

En este delicado contexto de recambio generacional y desgaste emocional, el volante central tampoco garantizó su presencia en las próximas convocatorias rumbo a las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre —meses en los cuales asoma en el horizonte la posibilidad de disputar la Finalissima frente a España—. “Va a ser muy difícil mantener este nivel, que el grupo siga funcionando de esta manera, hay que tomar decisiones con calma. No sé si estoy para seguir. Es un proceso, hay que digerirlo, pensarlo, no hay que tomar decisiones apresuradas, pero hay que hablarlo”, sentenció, dejando abierta una puerta que hoy, en el amanecer del ciclo post-mundial, genera máxima tensión en la Albiceleste.

Paredes despejó dudas sobre las sospechas por la final ante España

Al ser consultado sobre el dolor anímico que significó caer en el encuentro decisivo ante el combinado ibérico, el volante fue autocrítico y descartó de plano las teorías conspirativas y los recortes malintencionados que circularon en las redes sociales tras la superioridad mostrada por los europeos en el campo de juego. “Si es por lo que escucho, me tengo que volver loco. Todo lo que se dijo previo al Mundial, durante el Mundial... Se dijeron muchas cosas, pero España fue superior, fue más en la final, y a nosotros nos queda disfrutar lo que hicimos en estos ocho años, fue algo increíble, con el tiempo vamos a caer”, reflexionó.