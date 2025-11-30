Las dos razones por las que James Rodríguez prefiere jugar en Pumas y no en otro equipo de la Liga BBVA MX

James Rodríguez se encuentra buscando equipo, luego de conocerse que no continuará jugando en el Club León. Desde Guanajuato están tratando de olvidar al colombiano , pero mientras, este fue vinculado a Pumas UNAM durante los últimos días. A pesar de tener ofertas de clubes de Europa y Sudamérica, todo parece indicar que el ex Real Madrid se quedaría dentro de la Liga BBVA MX en 2026.

Las razones por las que James Rodríguez elegiría jugar en Pumas

Reportes indican que James Rodríguez tiene la intención de formar parte de la plantilla de Pumas de cara al 2026 debido a que allí se encuentra Keylor Navas, uno de sus grandes amigos dentro del futbol. Sin embargo, eso no es todo, pues el colombiano está muy a gusto con la idea de vivir en Ciudad de México, por lo que aceptaría jugar para los Felinos. Cabe destacar que el nacido en Cúcuta fue vinculado a un equipo de Paraguay recientemente .

Instagram James Rodríguez / @jamesrodriguez10

Resulta que James Rodríguez se encuentra cómodo viviendo en México y se ha adaptado fácilmente a la cultura azteca. En estos momentos, no tendría intenciones de cambiar de país, por lo que es muy probable que el colombiano continúe dentro de la Liga BBVA MX en 2026. En este sentido, Pumas es el único equipo que saca ventaja, por encima de otros pretendientes como Monterrey, Tigres, entre otros.

Pumas aún no envió ninguna oferta por James Rodríguez

A pesar del deseo del jugador de 34 años, la llegada de James a Ciudad Universitaria está supeditada a la opinión de Efraín Juárez, entrenador del primer equipo, y a la directiva del conjunto auriazul. Hasta el momento, Pumas no ha enviado ninguna oferta al mediocampista colombiano ni tampoco han dado indicios sobre un posible interés en realizar su fichaje.

El inmenso salario de James Rodríguez en la Liga BBVA MX

Con su llegada al León en enero de 2025, el centrocampista colombiano acordó un salario millonario: unos 5 millones de dólares por temporada. De esta manera, James se convirtió en uno de los jugadores con mayor salario de toda la Liga BBVA MX. Pumas deberá tener en cuenta estas cifras para ofrecerle un posible contrato, pues difícilmente reduzca sus pretensiones salariales.