No jugarán la Copa Mundial de la FIFA 2026: jugadores de una selección son suspendidos por 12 meses por falsificar papeles

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 a la vuelta de la esquina (el Estadio CDMX luce cada vez mejor), se conoció que la selección de un país asiático (que no se había clasificado a la justa internacional) recibió una durísima sanción, puesto que 7 de sus jugadores fueron suspendidos por 12 meses por falsificar papeles.

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, por sus siglas en francés) ratificó la falsificación de documentación, sobre la elegibilidad de jugadores para representar a la selección de Malasia (cuya liga tiene a un ex jugador de la Liga BBVA MX) y dejó prácticamente igual la sanción impuesta por la FIFA a 7 futbolistas. Por suerte para ellos, Malasia no está entre los clasificados al Mundial 2026.

La sanción completa a los jugadores y a la federación de Malasia

La sanción responde a que hubo jugadores vinculados al caso de elegibilidad internacional para la selección de Malasia. Estos fueron Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Gabriel Arrocha, João Vitor Figueiredo, Jon Irazábal y Héctor Hevel. Ninguno de ellos podrá jugar por los próximos 12 meses.

A diferencia de la sanción de la FIFA, el TAS decidió que sí puedan continuar entrenando y jugando partidos amistosos con sus equipos durante este año que no podrán participar de competencias oficiales. La suspensión comienza desde este jueves 5 de marzo de 2026, con reconocimiento del tiempo ya cumplido.

Por otra parte, el TAS rechazó la apelación de la federación malaya y dejó en vigencia la multa de 350.000 francos suizos, un equivalente a 8 millones de pesos mexicanos, aproximadamente.

La historia que derivó en la sanción de los jugadores de la selección de Malasia

Todo comenzó en 2025 con un partido ante Vietnam por la segunda ronda de clasificación para la Copa Asia, donde Malasia contó con 7 jugadores nacionalizados. Sin embargo, la FIFA confirmó que habían falsificado papeles en su proceso de ciudadanía y terminó dando la sanción.

En todos los casos, la Federación de Malasia había presentado actas de nacimiento de abuelos de cada jugador que, supuestamente, habían nacido en ese país. Sin embargo, se conoció que eran falsos.

¿Cómo quedó Malasia en la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Malasia no pudo avanzar de la Segunda Ronda de las Eliminatorias AFC rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 a disputarse en México, EE.UU. y Canadá, pues quedó tercera en el grupo con Omán, Kirguistán y China Taipéi.

