“No nos hemos ido satisfechos, hemos cometido errores evitables”: La dura autocrítica de Javier Aguirre antes de enfrentar a República Checa en el Mundial 2026

La Selección Mexicana llega a la última jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM con el boleto asegurado a la siguiente ronda, tras firmar un arranque perfecto con victorias de 2-0 ante Sudáfrica y 1-0 frente a Corea del Sur.

Con la tranquilidad de la clasificación en la bolsa, el conjunto nacional cerrará esta etapa enfrentando a su similar de República Checa, buscando mantener el paso firme y convencer con su estilo de juego.

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A pesar del escenario favorable, el estratega del Tricolor, Javier Aguirre, mantiene los pies sobre la tierra y reconoce que el equipo aún tiene asignaturas pendientes en el funcionamiento colectivo. Para el cuerpo técnico, avanzar no es suficiente; la meta es alcanzar la regularidad en la cancha y regalarle un espectáculo digno a la afición.

"Es muy difícil jugar bien los 90 minutos, nosotros hemos tenido lapsos de jugar bien, incluso bonito, pero no hemos sido constantes, perdemos continuidad por algún balón entregado, mala marca, etc., y eso hace que no quedemos satisfechos del todo. No quiero decir que hemos jugado mal, pero no nos hemos ido satisfechos, hemos cometido errores evitables", admitió el entrenador en conferencia de prensa previo al último partido.

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La autocrítica llega en un momento clave para ajustar detalles de cara a la fase de eliminación directa, donde cualquier parpadeo puede costar la permanencia en el torneo. La prioridad es erradicar esas desatenciones puntuales que cortan el ritmo del partido.

Más allá del resultado táctico, el timonel nacional dejó claro su compromiso con la tribuna, enfatizando que el futbol también es un espectáculo para disfrutar.

"Yo soy tribunero y me encanta que la gente se vaya contenta, soy entrenador de futbol y no busco ganarme el elogio gratuito de la gente por algo más que no sea jugar bonito, que mis jugadores se vayan satisfechos al vestidor por lo hecho en el terreno de juego. Quiero ganar y divertir a la gente", concluyó de forma tajante.

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