Cuidado Aguirre: la nueva regla que podría dejar a México con menos jugadores en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El entrenador de México, Javier Aguirre, deberá poner especial atención a una nueva modificación en particular que consiste en que los jugadores sustituidos deben abandonar el terreno de juego en un máximo de 10 segundos. Si no lo hacen, el sustituto solo podrá entrar en la siguiente interrupción del juego. Los árbitros han recibido instrucciones precisas para castigar las protestas colectivas y las demoras excesivas de los futbolistas en esta edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Es importante mencionar que si se incumple el plazo de 10 segundos para abandonar el campo, el cambio no se hace, pero el jugador que iba a ser reemplazado sí deja el terreno de juego. Es decir, esa sustitución, ya en inferioridad numérica, solamente se podrá hacer en la primera interrupción tras un minuto de juego y no se podrá cancelar o modificar. En una videoconferencia en la que presentó los cambios en las normas, Pierligui Collina, presidente de la Comisión Internacional de Arbitraje, explicó lo que se busca con este cambio: "Queremos limitar las interrupciones provocadas por las sustituciones. Esta medida ya se ha probado en la MLS y dio resultados".

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Las excepciones de la nueva regla en las sustituciones en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

A esta modificación de los 10 segundos se le concederán dos excepciones puntuales en caso de que la sustitución sea por lesión o por motivos de seguridad. Además, si se realizan varios cambios al mismo tiempo, todos los jugadores sustituidos deberán abandonar el campo dentro de los 10 segundos contados desde que el cuarto árbitro levanta la tablilla.

Por último, el reglamento establece castigos severos con tarjetas amarillas automáticas para los futbolistas y miembros del cuerpo técnico que permanezcan en la zona técnica e invadan las líneas laterales de la cancha. Tal es así que Aguirre y todo su cuerpo técnico tendrán que controlar sus reacciones en el banquillo para evitar ser expulsados.

