No solo Antonio Mohamed: las ideas de Matías Almeyda y Piojo Herrera para cambiar la Leagues Cup

La Leagues Cup es un torneo binacional que arrancó en 2019 con otro formato y que continuó 2 años después, ya que la edición de 2020 fue cancelada por la pandemia de la COVID-19. Desde entonces, la justa se realiza en Estados Unidos, idea que Matías Almeyda y Miguel "Piojo" Herrera criticaron y aportaron sus puntos para cambiar, tal y como lo ha hecho Antonio Mohamed, quien en esta ocasión fue local en 2 partidos.

Tanto Almeyda como Herrera cuestionaron que el torneo se dispute solo en Estados Unidos, ya que es un desgaste importante para los futbolistas viajar a diferentes sedes por un corto periodo de tiempo, pues en esta edición la fase de grupos se disputó en poco más de una semana y los cuartos de final se jugarán hasta finales de este mes.

Tanto Almeyda como Herrera cuestionaron que el torneo se dispute solo en Estados Unidos.|Rayados y Atlante FC

Las ideas de Almeyda con respecto a la Leagues Cup

El argentino explotó contra la organización de la Leagues Cup tras perder el partido ante Orlando City, pues consideró que los viajes constantes por las ciudades de Estados Unidos desgastan a los equipos de la Liga BBVA MX, por lo que pidió más juegos en territorio mexicano.

TE PUEDE INTERESAR:



Asimismo, propuso la creación de una Champions de América; es decir, copiarle el formato a la UEFA, pero con clubes de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Pese a las críticas, el equipo del "Pelado" clasificó a los cuartos de final del torneo.

Las ideas de Herrera con respecto a la Leagues Cup

El "Piojo", fiel a su costumbre, se fue expulsado en el partido en que el Atlante perdió contra Real Salt Lake. Fue en conferencia de prensa que Herrera estalló contra la competencia y contra el arbitraje, ya que los consideró como "tendenciosos".

Miguel no solo estalló contra la Leagues Cup, pues también propuso que la competencia se realice en solo algunas sedes, como las ciudades de Dallas, Houston y Miami, con el objetivo de reducir el desgaste físico de los clubes mexicanos y equilibrar la balanza.