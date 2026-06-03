Su precio está por las nubes en Chivas, es mundialista y ya lo observan desde Europa

Chivas sabe que podría perder a más de un futbolista de su once inicial en el próximo mercado de verano a raíz de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Uno de los jugadores que tiene altas probabilidades de emigrar a Europa es Raúl ‘Tala’ Rangel, portero que acudirá a la justa mundialista considerado como titular por Javier Aguirre en la Selección Mexicana. Incluso, el propio jugador afirmó que ya hay varios equipos interesados en su ficha.

Con un valor de mercado de 6,5 millones de euros y en pleno ascenso, ‘Tala’ Rangel acudirá a su primera Copa Mundial de la FIFA™ con el combinado nacional. Su nivel en el Guadalajara lo ha llevado a representar a su país en el más alto escenario y, de tener un gran torneo en México, Canadá y Estados Unidos, el portero podría dar un salto inmediato al Viejo Continente.

Tala Rangel con la Selección Mexicana|Crédito: @miseleccionmx / X

Tala Rangel confirma acercamientos de clubes europeos

"Sí, ha habido preguntas, sí, ha habido acercamientos, pero no ha habido un interés real, simplemente preguntaron. Yo trato de no volverme loco ni hacerme películas de si ya me voy o no me voy", fue lo que expresó el guardameta de Chivas en una charla con Omar Villarreal, periodista de TV Azteca Deportes.

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Desde su gran actuación en la fecha FIFA del mes de marzo donde México enfrentó a Portugal y Bélgica, el cancerbero rojiblanco fue vinculado con equipos como Sporting de Lisboa, además de también ser pretendido por algunos clubes del futbol de Dinamarca. De esta manera, Gabriel Milito deberá tomar nota y preparar un posible relevo en caso de que el ‘Tala’ Rangel termine abandonando el equipo tras el certamen internacional.

El arquero de Chivas utilizará unos guantes especiales del partido de la reinauguración del Estadio Banorte.|@raulra_22

¿Cuánto dinero pediría Chivas por la salida de Tala Rangel

La plataforma especializada en transferencias, Transfermarkt, coloca a Rangel como uno de los porteros mejor valuados del futbol mexicano. Actualmente, su precio alcanza los 6,5 millones de euros, el más alto que ha logrado tener en toda su carrera hasta el momento. Sin embargo, esta cifra solamente se puede utilizar como referencia respecto a los intereses de Chivas.

Todo apunta a que el ‘Tala’ Rangel será titular con la Selección Mexicana durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, por lo que si completa un gran torneo, está más que claro que Chivas no lo dejará ir fácilmente. Es posible que el cuadro rojiblanco solicite una suma mayor a los 6,5 millones de euros que establece Transfermarkt, acercándose a los 10 millones. Sin embargo, todo dependerá del protagonismo de Rangel durante el certamen.