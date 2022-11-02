Revive el nocaut de Saúl “Canelo” Álvarez a Sergey Kovalev

El 2 de noviembre de 2019, exactamente hace 4 años, Saúl “Canelo” Álvarez, en su primer combate en la división semicompleta, se midió ante Sergey Kovalev por el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo. El combate acabó con un brutal nocaut del pugilista mexicano en el round 11.

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En las peleas más recientes de Saúl “Canelo” Álvarez no se caracteriza por ser un peleador que noquee a sus rivales. El nocaut con Sergey Kovalev llegó luego de una pausa de 5 peleas sin terminar sus combates por la vía rápida; el último previo al pugilista ruso fue contra Liam Smith en septiembre de 2016.

Sin embargo, contra Sergey Kovalev sorprendió por el brutal impacto que lo mandó a la lona. “El Canelo” se aprovechó de un rival que se fue debilitando físicamente a los largo del combate y se terminó en el onceavo episodio con el golpe fulminante del mexicano. Fue el nocaut número 38 en la carrera de Saúl Álvarez, incluyendo nocauts técnicos, en sus 62 peleas como boxeador profesional.

Aunque su primera experiencia en la división semicompleta fue con éxito, la segunda fue derrota para Saúl “Canelo” Álvarez. El mexicano se midió ante Dmitry Bivol por el título de las 175 libras de la Asociación Mundial de Boxeo y el resultado no fue el esperado para el originario de Guadalajara, Jalisco.

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¿La próxima pelea de Saúl “Canelo” Álvarez?

En su reciente combate, Saúl Álvarez venció a Gennady Golovkin, el que fue su tercer combate contra el boxeador kazajo; desde entonces, el mexicano se ha encargado de buscar a su siguiente rival. Dmitry Bivol es la primera opción para “El Canelo”; en caso de que se pacte el combate, será el segundo entre ambos, el primero lo ganó el pugilista ruso por decisión dividida; por lo mismo, el boxeador tapatío buscará revancha en la división que noquó a Sergey Kovalev.