Nocaut espeluznante | El boxeador es sacado en camilla

El boxeador Luis Rodríguez salió victorioso en el pleito coestelar de Box Azteca, al noquear a Brandon Romero en el primer asalto, presentándose una imagen escalofriante, cuando el pugilista no lograba reaccionar.

En el primer episodio de la reyerta, ambos boxeadores intercambiaron golpes de poder, pero fue Rodríguez quien salió con la mejor parte, al soltar un volado directamente en la cabeza de Romero.

Desde que mandó su golpe, se veía que llevaba veneno, pues previamente ya había logrado mandar al rival a la lona. En el segundo contacto de este tipo, el pugilista cayó sin control, pero las alarmas se encendieron cuando se notó que tenía la mirada perdida.

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El réferi de inmediato buscó voltear su cuerpo y quitarle el protector bucal, para que luego las asistencias lo pudieran atender. Luego de unos instantes, Romero logró reaccionar, aunque era evidente su desorientación.

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Fue llevado a un nosocomio cercano en ambulancia, como marcan los protocolos en estos casos, para evitar que ocurriera un problema mayor.

Romero, fuera de peligro tras ser noqueado

El boxeador fue reportado fuera de peligro en el hospital, noticia que fue un alivio también para los seguidores del boxeo, pues el golpe y la forma en la que cayó, causó alarmas.

El pugilista será sometido a otras pruebas médicas para descartar daños tras el nocaut, pero el momento más delicado ha quedado atrás.