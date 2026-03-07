OFICIAL: Piloto mexicano se sube al podio en Gran Premio de Australia

Mientras la atención mundial está puesta en el inicio de la nueva temporada de Fórmula 1 en Melbourne, otro mexicano ya dio el primer golpe del fin de semana.

Noel León firmó un debut espectacular en la Fórmula 2 al terminar en la segunda posición de la carrera sprint en el Gran Premio de Australia, logrando así su primer podio en la categoría antesala de la F1.

El triunfo quedó en manos del paraguayo Joshua Dürksen, en una jornada que también tuvo protagonismo latinoamericano en el circuito de Albert Park.

Noel León remonta y logra podio en la Fórmula 2 en Australia

La carrera no empezó sencilla para el piloto mexicano del equipo Campos Racing, quien arrancó desde la séptima posición en la parrilla.

Pero su ritmo fue evidente desde los primeros giros.

En apenas tres vueltas ya se encontraba peleando en la zona alta del clasificador tras avanzar hasta el cuarto puesto. Poco después continuó su ofensiva y, tras superar a Kush Maini, se colocó en el tercer lugar.

La carrera tuvo momentos de tensión, incluyendo una bandera roja que detuvo momentáneamente la acción.

Tras el reinicio, León ejecutó una maniobra clave en la vuelta 20 para quedarse con la posición que terminaría consolidando su lugar en el podio.

A partir de ese momento la estrategia cambió: los pilotos comenzaron a gestionar neumáticos en las últimas vueltas de la carrera, completando un total de 23 giros en el trazado australiano.

Rafa Villagómez sufre trompo y pierde posiciones

El otro mexicano en pista, Rafa Villagómez, partió desde el puesto 16 y llegó a escalar posiciones durante los primeros compases.

Sin embargo, su carrera se complicó en la vuelta 14.

Un trompo en la curva 14 lo hizo caer hasta el fondo del pelotón, perdiendo varias posiciones importantes. Aunque intentó recuperarse con neumáticos super soft, solo pudo remontar hasta el puesto 13 al final de la competencia.