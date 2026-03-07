Checo Pérez: ¿En que lugar a arrancará el mexicano en el GP de Australia de la Fórmula 1?

La temporada 2026 de la Fórmula 1 inicia este sábado 7 de marzo ( domingo en Melbourne) a las 22:00 horas tiempo del centro de México, en el Circuito de Albert Park. Para la escudería debutante Cadillac las cosas no fueron como ellos esperaban ya que el mexicano Checo Pérez, quien regresó a la máxima categoría tras un año de ausencia, quedó eliminado en la Q1 y partirá desde el puesto 18 en la parrilla de salida.

Durante la sesión, Sergio Pérez marcó un tiempo de 1:605, insuficiente para avanzar a la siguiente ronda. Aunque logró superar a su compañero de equipo, Valtteri Bottas, quien saldrá en la posición 19, el rendimiento del monoplaza estadounidense mostró claras limitaciones frente a los equipos más consolidados.

El piloto jalisciense quedó por arriba de su compañero y de el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), Carlos Sainz (Williams) y Lance Stroll ( Aston Martin).

¿Cómo quedo el Top 10 de la clasificación del GP de Australia?

La lucha por la pole estuvo dominada por Mercedes, que firmó un contundente 1-2 con George Russell en la primera posición y Kimi Antonelli detrás. El resto del top 10 lo completaron nombres habituales de la élite, confirmando la dificultad que tendrá Cadillac para competir en la parte alta de la tabla.

1 George Russell - Mercedes

2 Kimi Antonelli - Mercedes

3 Isaac Hadjar - Red Bull

4 Charles Leclerc - Ferrari

5 Oscar Piastri - Mclaren

6 Lando Norris - McLaren

7 Lewis Hamilton - Ferrari

8 Liam Lawson - RB

9 Arvid Lindblad - RB

10 Gabriel Bortoleto - Audi

Los pilotos que arrancarán del 11 al 17: Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Esteban Ocón, Pierre Gasly, Alexander Albon, Francisco Colapinto y Fernando Alonso.

¿Cuáles son las expectativas de Checo Pérez en el GP de Australia?

El arranque desde la posición 18 representa un reto mayúsculo para Checo Pérez, quien deberá aprovechar cualquier oportunidad en carrera; ya sea incidentes, estrategias de neumáticos o safety cars, para escalar posiciones.

La clasificación también dejó sorpresas: Max Verstappen sufrió un accidente y quedó relegado a los últimos lugares, lo que abre la posibilidad de una carrera impredecible en Melbourne.

