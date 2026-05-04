¡REPRESENTANDO A MÉXICO! Piloto mexicano termina cuarto en Miami

El mexicano Noel León dio un paso importante en su temporada dentro de la FIA Fórmula 2 al terminar en la cuarta posición en la carrera Feature disputada en Miami, un resultado que lo dejó a las puertas del podio en una jornada complicada por la lluvia y las condiciones cambiantes del asfalto. El piloto mexicano de Campos Racing aprovechó una competencia exigente para firmar una actuación sólida en el Autódromo Internacional de Miami y sumar 12 puntos valiosos para el campeonato. En la misma cita, León había clasificado noveno y también cerró noveno la Sprint Race, una base consistente que confirma su capacidad para pelear en el grupo de punta.

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¿Quién ganó la carrera de Fórmula 2 en Miami?

La carrera principal fue ganada por el italiano Gabriele Minì, quien se impuso en un final intenso marcado por la lluvia, múltiples incidentes y una lucha cerrada entre varios contendientes. Detrás del vencedor, Dino Beganovic y Rafael Câmara completaron el podio, mientras que León cruzó la meta en cuarto lugar, por delante de Kush Maini. El resultado adquiere mayor valor por el contexto, con el desgaste de neumáticos, la pista mojada y los reinicios tras las neutralizaciones obligaron a los pilotos a mantener concentración y precisión durante toda la prueba.

Con este desempeño, el mexicano se mantiene en la séptima posición del campeonato 2026 con 20 puntos, en una temporada que recién arranca y que todavía ofrece amplio margen para seguir escalando.

¿En qué escudería corre Noel León?

León corre para Campos Racing, escudería con la que afronta su campaña dentro de la antesala de la Fórmula 1, en un calendario que tiene a Miami como la segunda fecha del año. Su actuación en Florida refuerza la idea de que el regiomontano puede convertirse en un protagonista frecuente en la zona de puntos si mantiene esta regularidad en las próximas rondas.

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