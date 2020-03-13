Debuta Jorge Campos en la Gira de Golf Profesional

CUERNAVACA, MORELOS.- Más allá del resultado, el ex seleccionado nacional de futbol Jorge Campos, cumplió hoy uno de sus sueños: Debutar en la Gira de Golf Profesional Banorte. El ‘Brody’ forma parte del field de la III Wipa´s Invitationalque se realiza en el Paraíso Country Club.

El dos veces mundialista por nuestro país, firmó hoy una tarjeta de 78 golpes, seis arriba de par, actuación que lo situó en la posición 74 de la competencia que reparte una bolsa de un millón 600 mil pesos y que forma parte también del DevSeriesdel PGA Tour Latinoamérica.

“Es algo muy especial para mí, es buscar algo diferente ya estuve en el futbol y esto del golf sí está difícil. El futbol está muy fácil, ahí le puedo echar la culpa a los jugadores o al delantero como lo era el Doctor García(Luis García)”, bromeó el acapulqueño, quien mañana disputará la segunda ronda del torneo que lidera el mexicano Aarón Terrazascon 62 golpes, diez bajo par.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

