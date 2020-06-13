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Recuerdan a Antonio Peña, en su natalicio

Antonio Peña, creador de la AAA y de muchas estrellas de la lucha libre, nació un día como hoy, pero de 1951.

Antionio Peña muere

Escrito por: Azteca Deportes

Este sábado, la empresa Lucha Libre AAA y muchos gladiadores recordaron a su creador, Antonio Peña Herrada, quien nació un 13 de junio de 1951 en la Ciudad de México, dejando un impresionante legado en el pancracio mexicano.

Con ideas innovadores en de modalidades en las contiendas, con personajes que llevó a la cima y han pasado a la historia y una empresa popular en todo el mundo, Toño Peña es recordado no sólo como un empresario y promotor, sino como la persona que fijó un antes y un después en este deporte.

"Hoy celebramos el nacimiento de la mente creativa, el padre de la lucha libre moderna y fundador de #LuchaLibreAAA, el Lic Antonio Peña Herrada", comentó AAA, oara después publicar diferentes imágenes de momentos importantes.

Por su parte el luchador Chessman, recordó que fue Antonio Peña quien creó este personaje, llamándolo como "su padre".

Buenas tardes todos los fans lucha libre asta donde llege este msj ..Lic. Antonio Peña, Feliz Cumpleaños. Donde quiera que esté, te mando fuerte abrazo. 69 años hoy. Gracias por confiar en mi darme la oportunidad de ser parte de AAA mi casa mi familia. LIC. PEÑA TÚ ERES PAPÁ DE CHESSMAN TÚ LO CREASTE gracias ..feliz cumpleaños

Antionio Peña muere

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