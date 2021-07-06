Jugadores de la Liga BBVA MX por la final de Copa América 2021

La Copa América 2021, el torneo de selecciones sudamericanas está por culminar y con ello la participación de varios jugadores. En la actual edición de esta competencia, 22 futbolistas de la Liga BBVA MX fueron convocados por sus naciones.

Brasil se convirtió en el primer finalista del torneo, luego de vencer con gol de Lucas Paquetá al seleccionado de Perú, donde milita el atacante del Puebla, Santiago Ormeño.

Esta tarde, se definirá quién será el rival de la “verde-amarela” en la lucha por levantar la copa continental, cuando Argentina y Colombia se enfrenten, y en dado caso de que los cafetaleros accedan a la final, cinco futbolistas que juegan en México tendrán acción.

Los países participantes que convocaron jugadores que se desempeñan en la liga mexicana son Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Chile, Venezuela y Perú.

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Por parte de Colombia, escuadra comandada por Reinaldo Rueda, integró en sus filas a cinco elementos del balompié mexicano: Camilo Vargas de Atlas, Stefan Medina de Monterrey, William Tesillo de León y Yairo Moreno de Pachuca.

Ecuador y Paraguay, los países que mas jugadores tienen de la LigaMX

A su vez, la selección de Ecuador, dirigida por Gustavo Alfaro llevo a los futbolistas Félix Torres y Ayrton Preciado de Santos, Fidel Martínez de Tijuana, Michael Estrada de Toluca y Ángel Mena de León.

Eduardo Berizzo convocó en Paraguay a tres jugadores que militan en América, Tigres y Puebla, ellos son Richard Sánchez, Carlos González y Antony Silva.

Por otro lado, el cuadro de Uruguay de Óscar Washington Tabárez contó con los servicios del campeón del fútbol mexicano, el cruzazulino Jonathan “Cabecita” Rodríguez y con el subcampeón del mismo torneo, Fernando Gorriarán de Santos Laguna.

El técnico de Chile, Martín Lasarte convocó para esta edición de la Copa América 2021 a tres jugadores de la Liga BBVAMX, Claudio Baeza de Toluca, Sebastián Vegas de Monterrey y Jean Meneses de León.

Del lado de los venezolanos, José Peseiro llamó al cuadro vino tinto a Fernando Aristeguieta, delantero del Mazatlán F.C.

Finalmente, Perú, comandado por Ricardo Gareca aprovechó que Santiago Ormeño no fue seleccionado por México y lo llevó con los incas, así como a Anderson Santamaría de Atlas y Yoshimar Yotún.

Si Argentina accede a la final de la Copa América, los futbolistas de la Liga MX de Perú y Colombia se enfrentarían en el partido por el tercer lugar.