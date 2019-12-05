Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Comunidad mazatleca recibe a golfistas profesionales

La comunidad 7 de abril en Mazatlán, Sinaloa, recibió por parte de integrantes de la Gira de Golf Profesional Banorte equipamiento de panadería y juguetes previo a lo que será la tercera etapa del único circuito de paga en nuestro país Copa Puro Sinaloa

LABOR_SOCIAL1.jpg
RICARDO MALPICA|RICARDO MALPICA

Escrito por: Azteca Deportes

MAZATLÁN, SINALOA.- Integrantes y directivos de la Gira de Golf Profesional Banorte (GGPB), acudieron a la comunidad 7 de abril de la Sindicatura de Villa Uniónen Mazatlán, Sinaloa, donde hicieron entrega de equipamiento para panadería y juguetes.

De la mano del DIF Sinaloa, una vez más, representantes del único circuito de paga de nuestro país visitaron Mazatlán para apoyar a que los miembros y sus familias de dicha comunidad tengan una actividad sustentable que les ayude a mejorar su calidad de vida.

Una de las principales preocupaciones de la Gira de Golf Profesional Banorte es apoyar a niños de las comunidades aportando equipo para mejorar su alimentación y, por ende, su rendimiento escolar.

En el evento estuvieron presentes: Alfonso Zevada Bio, Director de Desarrollo Comunitario del DIF Sinaloa; Fernanda Rodríguez, Directora del Centro de Rehabilitación del DIF, Fanny Carrillo, Directora de Cultura de la Fundación Mota-Engil México y Alejandro Quiroz, Director de la GGPB.

“Estamos muy contentos de estar aquí de nueva cuenta en Mazatlán. Quiero agradecer al DIF ya que siempre nos gusta apoyar a los niños y verles sus caritas felices”, dijo Quiroz.

La tercera fecha de la campaña de la GGPB Copa Puro Sinaloaque es parte de la DevSeries del PGA TOUR Latinoamérica, tendrá verificativo esta semana en el campo Estrella del Mar, donde un field de 76 profesionales estarán disputando una bolsa de un millón 600 mil pesos.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP