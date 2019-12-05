Comunidad mazatleca recibe a golfistas profesionales

MAZATLÁN, SINALOA.- Integrantes y directivos de la Gira de Golf Profesional Banorte (GGPB), acudieron a la comunidad 7 de abril de la Sindicatura de Villa Uniónen Mazatlán, Sinaloa, donde hicieron entrega de equipamiento para panadería y juguetes.

De la mano del DIF Sinaloa, una vez más, representantes del único circuito de paga de nuestro país visitaron Mazatlán para apoyar a que los miembros y sus familias de dicha comunidad tengan una actividad sustentable que les ayude a mejorar su calidad de vida.

Una de las principales preocupaciones de la Gira de Golf Profesional Banorte es apoyar a niños de las comunidades aportando equipo para mejorar su alimentación y, por ende, su rendimiento escolar.

En el evento estuvieron presentes: Alfonso Zevada Bio, Director de Desarrollo Comunitario del DIF Sinaloa; Fernanda Rodríguez, Directora del Centro de Rehabilitación del DIF, Fanny Carrillo, Directora de Cultura de la Fundación Mota-Engil México y Alejandro Quiroz, Director de la GGPB.

“Estamos muy contentos de estar aquí de nueva cuenta en Mazatlán. Quiero agradecer al DIF ya que siempre nos gusta apoyar a los niños y verles sus caritas felices”, dijo Quiroz.

La tercera fecha de la campaña de la GGPB Copa Puro Sinaloaque es parte de la DevSeries del PGA TOUR Latinoamérica, tendrá verificativo esta semana en el campo Estrella del Mar, donde un field de 76 profesionales estarán disputando una bolsa de un millón 600 mil pesos.

