El Grandmasters tour de Hearthstone tiene a su primer mexicano

Hearthstone Grandmasters Tour, el torneo más prestigioso e importante del juego de cartas de Blizzard recibirá a su primer mexicano. Guillermo Tolosa, conocido como Empanizado en la comunidad gamer, logró acumular un puntaje suficiente con un posicionamiento top 11 en el Masters Tour de Seoul, y un score de partidas de 7-2 en el formato suizo del Masters Tour Bucharest, logrando así asegurarse la promoción a la competencia de nivel más alto de Hearthstone.

El camino para llegar a la competencia fue inicialmente rocoso ya que, a pesar de lograr la clasificación, Empanizado no contaba con los recursos suficientes para poder trasladarse a la sede de la competencia, Seoul, Corea. Sin embargo, con el apoyo de la comunidad y la Federación Mexicana de Esports, se recaudaron fondos para que pudiera hacerse presente.

Empanizado es un estudiante de ingeniería en energías renovables que intercala sus horas de estudio con horas de práctica en Hearthstone. Es uno de los jugadores mexicanos que ha tenido mayor representación a nivel internacional, y el primero en llegar a un Hearthstone Summer Championship.

El 2017 fue un año productivo para su carrera profesional, la cual dio sus primeros grandes pasos en la Copa América de Hearthstone Summer 2017, donde quedó en tercer lugar al enfrentarse al argentino Joaquín. Ese mismo año clasificó a las finales globales del HCT

Summer Championship, donde formó parte de la representación latina al lado de Nalguidan, el reconocido grandmaster argentino, logrando el quinto lugar de entre los 16 mejores jugadores de todo el mundo.

Aunque el 2018 fue un año con poca actividad en los grandes escenarios para Empanizado, el 2019 le traído muchos frutos, ya que previo a sus participaciones en el Masters Tour de Hearthstone, logró el tercer lugar en las finales regionales para América del WCG 2019 Xi’an.

Sigue de cerca a este talentoso mexicano en esta nueva etapa de su carrera profesional a través de Azteca Esports.