Historia pura para Ancer en 2019

CIUDAD DE MÉXICO.- Al momento de escuchar que el capitán del Equipo Internacional Ernie Elseligió a Abraham Ancerpara iniciar la última jornada de duelos directos de la Presidents Cup, el “comandante en jefe” de los originarios del país de las barras y las estrellas Tiger Woods, no dudó en escogerse a sí mismo para enfrentar al tamaulipeco.

La leyenda viviente del golf mundial, supo en ese momento que tenía que ser él quien se midiera a Ancer para intentar buscar la remontada de los estadounidenses, la cual al final llegó. A pesar de la derrota ante su ídolo, el “Turco” terminó siendo el mejor exponente de la escuadra local en el Royal Melbourne Golf Club.

Además de su extraordinario debut en la Presidents Cup, el jugador de 28 años de edad, aseguró de forma automática su participación en la edición 2020 del World Golf Championships-Mexico Championship al clasificarse al TOUR Championship, última fecha de los playoffs de la FedExCup.

Aunque su primera victoria en el PGA TOURse le sigue negando por el momento, el de Reynosajugó tres de los cuatro Majors, además de ser subcampeón en el THE NORTHERN TRUSTy de apoderarse del cuarto sitio en el WGC-HSBC Championsen China, por lo que el 2019 será inolvidable para el mexicano.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

