Porto sin “Tecatito” cae ante Feyenoord y aprieta grupo en Europa League

Porto, sin la presencia del futbolista mexicano Jesús Manuel “Tecatito” Corona, cayó este jueves 2-0 en su visita al Feyenoord, por lo que el Grupo G de la UEFA Europa League se apretó.

Los Dragones sabían que tenían una complicada visita en Holanda y al final sufrieron para quedarse con las manos vacías, y tras dos fechas disputadas en la fase de grupos, los cuatro clubes que integran el sector G, Feyenoord, Young Boys, Rangers y Porto, tienen tres puntos producto de un triunfo y una derrota.

Tanto Porto como Feyenoord tuvieron oportunidades de gol, pero fue la escuadra local la que aprovechó un regalo del experimentado defensor Pepe, quien perdió el balón por el costado izquierdo y la pelota le cayó a Jens Toornstra, que sin pensarlo disparó para vencer al portero argentino Agustín Marchesín y colocar el 1-0, al minuto 49.

El duelo fue de ida y vuelta. A la hora del juego Otavinho estuvo cerca del empate, pero su remate acabó en el poste y la respuesta del local fue otro tiro de Sam Larsson, que de igual forma impactó en el palo.

A 15 minutos del final, el colombiano Luis Díaz de nueva cuenta acarició la igualada para el Porto con potente disparo que pegó en el travesaño, para fortuna de los Industriales.

Con unos Dragones lanzados al ataque, al minuto 80, en un contragolpe Rick Karsdorp selló el 2-0 a favor del Feyenoord para acabar con las aspiraciones del club portugués, que de estar cerca del empate acabó por perder y vio cortada su racha de nueve triunfos en fila entre todas las competiciones.

Por lesión de último momento, el estratega Sergio Conceicao no contó con “Tecatito” Corona, quien fue descartado y enviado a la tribuna a causa de una lesión muscular. Se prevé que el problema en el muslo derecho no sea de mayores consecuencias y le impidan estar en el Tricolor, en caso de ser convocado para los próximos duelos de la Concacaf Nations League.

