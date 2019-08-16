“Vaquero” Navarrete y “Panchito” de Vaca libran báscula

Emanuel Navarrete y Francisco de Vaca libraron la báscula y se declararon listos para la pelea del sábado por el título supergallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) que ostenta el primero.

Los protagonistas de la contienda estelar que se realizará en el Banc of California Stadium cumplieron con el último requisito, ambos con 122 libras, y se declararon listos para verse las caras en el duelo donde el “Vaquero” Navarrete realizará la segunda defensa del título.

“Panchito” de Vaca, nacido en Michoacán y quien ha realizado toda su carrera en Estados Unidos, fue el primero en subir a la báscula y marcó el límite de la división, mientras el monarca registró el mismo peso.

En la que podría ser una de sus últimas peleas en esta división, Navarrete (27-1, 23 KO's) saldrá como favorito para seguir en el trono y después buscar la unificación, mientras el invicto De Vaca (20-0, 6 KO's) va por la sorpresa.

El duelo coestelar será entre el ex campeón mundial Jessie Magdaleno (26-1-0, 18 KO's), quien marcó 125.4 libras, mientras el tijuanense Rafael “Big Bang” Rivera (27-3-2, 18 KO's) registró 125.6.

