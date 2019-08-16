logo deportes horizontal
BOX AZTECA SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

“Vaquero” Navarrete y “Panchito” de Vaca libran báscula

Disputarán el título supergallo en la Casa Dek Boxeo.

@ZANFER
@ZANFER|@ZANFER

Escrito por: Azteca Deportes

Emanuel Navarrete y Francisco de Vaca libraron la báscula y se declararon listos para la pelea del sábado por el título supergallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) que ostenta el primero.

Los protagonistas de la contienda estelar que se realizará en el Banc of California Stadium cumplieron con el último requisito, ambos con 122 libras, y se declararon listos para verse las caras en el duelo donde el “Vaquero” Navarrete realizará la segunda defensa del título.

“Panchito” de Vaca, nacido en Michoacán y quien ha realizado toda su carrera en Estados Unidos, fue el primero en subir a la báscula y marcó el límite de la división, mientras el monarca registró el mismo peso.

En la que podría ser una de sus últimas peleas en esta división, Navarrete (27-1, 23 KO's) saldrá como favorito para seguir en el trono y después buscar la unificación, mientras el invicto De Vaca (20-0, 6 KO's) va por la sorpresa.

El duelo coestelar será entre el ex campeón mundial Jessie Magdaleno (26-1-0, 18 KO's), quien marcó 125.4 libras, mientras el tijuanense Rafael “Big Bang” Rivera (27-3-2, 18 KO's) registró 125.6.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP