La nueva regla que infringió Haaland en el Mundial 2026 y por la que le anularon un gol a Noruega

Todos los focos estaban puestos en la comparación de Harry Kane y Erling Haaland en Noruega vs. Inglaterra, partido de los Cuartos de Final. El delantero del Manchester City fue protagonista del segundo gol de su equipo, pero no por marcarlo, sino por cometer una infracción de la nueva regla de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Por él, el tanto fue anulado.

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Mientras muchos hablaban de la diferencia de salarios de los autores de los goles en Noruega - Inglaterra, surgió una gran polémica en el partido entre los europeos disputado en Miami. Pues Haaland infringió una nueva regla de la FIFA para este Mundial, razón por la que se anuló el gol.

Por esto que hizo Haaland se anuló el gol de Noruega vs. Inglaterra

Haaland empujó al defensa inglés que lo estaba marcando. Aunque el árbitro Clément Turpin (Francia) primero dio gol válido de Torbjörn Heggem, el VAR convocó al juez. Viendo el monitor, el silbante anuló el tanto y decidió que se repita el córner. ¿La razón? El tiro de esquina aún no se había ejecutado.

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La nueva regla para el Mundial dice que, aunque el córner no se haya ejecutado cuando se produjo la infracción, el VAR puede analizar la jugada y anular el gol. En tanto, el disparo debe repetirse y no se sancionará tiro libre para quien recibió la falta.

|REUTERS

¿Cómo llegaba Noruega a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Noruega llegó a los cuartos de final después de concluir en el segundo puesto del Grupo I, por detrás de Francia. En las rondas de eliminación directa dejó fuera a Costa de Marfil y sorprendió al derrotar a Brasil, uno de los favoritos al título. Erling Haaland ha encabezado el ataque del conjunto europeo durante la competencia. Sus resultados han sido:

Irak 1-4 Noruega — Jornada 1

Noruega 3-2 Senegal — Jornada 2

Noruega 1-4 Francia — Jornada 3

Costa de Marfil 1-2 Noruega — 16avos de Final

Brasil 1-2 Noruega — Octavos de Final

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