La nueva tecnología del balón del Mundial 2026 que salvó a Cristiano Ronaldo y a Portugal

Mientras Lamine Yamal hablaba en la previa sobre Cristiano Ronaldo, Portugal eliminó a Croacia en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Tras un partido electrizante y una definición para el infarto, la selección portuguesa avanzó ganando 2-1 y con una gran polémica por un gol anulado sobre la hora a los croatas. Fue gracias al chip del balón.

CR7 sigue teniendo penales a favor en Mundiales. Esta vez le sirvió para igualar el juego y luego Gonçalo Ramos marcó el 2-1 definitivo. Sin embargo, sobre el final hubo un gol de Josko Gvardiol que fue anulado por offside de uno de sus compañeros. Resulta que la tecnología del chip del balón Trionda fue clave.

¿Por qué el balón del Mundial 2026 salvó a Portugal y Cristiano Ronaldo?

El árbitro Espen Eskås de Noruega fue convocado por el VAR por lo observado. Resulta que el jugador de Croacia que le dio el pase a Gvardiol estaba en posición adelantada pero la duda estaba en si el pase se lo había dado un jugador croata o uno portugués.

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Resulta que el chip presente en el balón Trionda de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ detectó, casi como un latido de corazón, el roce en el jugador de Croacia, razón por la que el otro futbolista croata quedó en fuera de juego.

Cristiano Ronaldo

Así es la tecnología del balón de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La pelota oficial Trionda incorpora un sensor de movimiento de 500 Hz capaz de recopilar hasta 500 registros por segundo.

El chip funciona mediante carga inalámbrica por inducción, tecnología similar a la utilizada en teléfonos celulares.

El sistema detecta en tiempo real la ubicación exacta del balón, su velocidad, trayectoria y la intensidad de cada impacto.

La información permite identificar con precisión el momento exacto en el que un jugador toca la pelota.

Los datos son enviados de inmediato al VAR y al sistema de fuera de juego semiautomatizado.

La tecnología ayuda a los árbitros en jugadas de mano, goles y posiciones adelantadas en cuestión de segundos.

El sensor también sirve para crear repeticiones y animaciones en 3D utilizadas en las transmisiones.

Los resultados de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La selección de Portugal terminó en segundo del Grupo K con 5 puntos tras dos empates

Portugal 1 - 1 RD Congo

Portugal 5 - 0 Uzbekistán

Colombia 0 - 0 Portugal

Portugal 2-1 Croacia - 16avos de final

Portugal vs. España - Octavos de final

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