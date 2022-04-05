Los 9 “elegidos” del ‘Tata’ Martino que no llegarían a Qatar 2022

El Mundial de Qatar 2022 está más cerca que nunca y ante la convocatoria final que tendrá que hacer el 'Tata' Martino en algún momento, hay nueve "elegidos" por el entrenador argentino, que al parecer no llegarán a la Copa del Mundo.

Recientemente se cumplieron tres años de que Gerardo Martino llegó a dirigir a la Selección Mexicana y más allá de los números, que no son nada malos para el 'Tata', hay una lista de jugadores que iniciaron el camino con él pero que podrían no ser parte de la convocatoria para la Copa del Mundo.

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Los "elegidos" de Gerardo Martino que no irán al Mundial

El caso más "sonado" es el de Javier 'Chicharito' Hernández. El delantero mexicano sigue rompiendo récords en la MLS y marcando goles al por mayor pero que al parecer, no volverá a ser convocado con la Selección Mexicana.

Junto a él hay otros ocho futbolistas que, a juzgar por las últimas convocatorias de Martino, no se subirán al barco de Qatar 2022. Unos por tema de rendimiento y otros porque quizá, el 'Tata' ya tiene a quienes ocupen ciertas posiciones.

Se trata de José Juan Vázquez, Luis Montes, Diego Reyes, Carlos Salcedo, Víctor Guzmán, Isaac Brizuela y Raúl Gudiño son los que acompañan al 'Chicharito' Hernández en esa lista. De todos ellos, el 'Pocho' sería quizá el más cercano a volver a la Selección Mexicana.

Gudiño se ha visto superado por las actuaciones de Alfredo Talavera, Rodolfo Cota y hasta Jonathan Orozco. Lo peor para él, es que detrás de estos nombres, está el de Carlos Acevedo.

Esos nueve futbolistas que formaron parte de la primera convocatoria de Gerardo Martino como técnico de la Selección Mexicana, parece que no serán parte de la lista que lleve el argentino al Mundial de Qatar 2022, donde en palabras del argentino, buscarán hacer historia.

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