El nuevo emoji del que todos hablan para la Copa Mundial de la FIFA 2026™: disponible en todos los teléfonos

El furor por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha llegado de forma directa a las conversaciones de miles de millones de usuarios. En las últimas horas, las plataformas digitales se han llenado de comentarios sobre el sorpresivo emoji alusivo al torneo, una función interactiva que ya se encuentra activa en los teléfonos celulares de todo el mundo.

Resulta que, así como hay un juego viral del Mundial, también se dio una alianza estratégica entre WhatsApp y la marca de las tres tiras para mostrar en todos los dispositivos móviles el nuevo emoji. La aplicación de mensajería transformó el clásico emoticón del balón de futbol tradicional para convertirlo temporalmente en el diseño de la pelota oficial de la competencia.

Trionda: El balón de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que se convirtió en emoji en todos los teléfonos

El gran protagonista de esta actualización digital es Trionda, el esférico creado específicamente para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La estética de este modelo rinde un homenaje directo a las tres naciones coanfitrionas del certamen veraniego: México, Estados Unidos y Canadá.

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A través de esta colaboración, el diseño busca unificar la experiencia de la afición tanto dentro como fuera de las canchas, llevando el balón oficial directamente al entorno de los chats cotidianos.

¿Cómo activar el emoji del nuevo balón en los chats?

La transición al nuevo diseño es inmediata y no requiere configuraciones complejas por parte del usuario. Al enviar el emoji de futbol estándar dentro de cualquier conversación, la aplicación despliega una animación especial donde la pelota rebota y tiene un detalle interactivo además de una nueva estética.

Official Ball Adidas Trionda during Training Session Colombia team prior International Friendly match against Mexican National Team at AT-T Stadium, on October 10, 2025 in Arlington, Texas, United States.|Jorge Martinez/Jorge Martinez

Para disfrutar de esta característica visual, basta con redactar el mensaje empleando el icono de siempre, el cual se transforma de manera automática en el diseño de Trionda una vez enviado el texto.

Compatibilidad y vigencia del emoji del balón

La compañía tecnológica confirmó que el cambio funciona en cualquier teléfono inteligente que cuente con la aplicación debidamente actualizada, sin exigir una renovación del sistema operativo.

El esférico temático acompañará la actividad del torneo y desaparecerá de la plataforma tras la gran final del próximo 19 de julio de 2026. Además de esta modificación, se habilitó un paquete complementario de stickers mundialistas con trofeos, tarjetas y guantes de portero.

