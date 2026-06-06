Lista de calles cerradas cerca del Estadio Ciudad de México para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya comenzó y, junto con los preparativos deportivos, también se afinan los detalles de movilidad para uno de los eventos más importantes que recibirá la Ciudad de México.

Debido a la inauguración del torneo, las autoridades contemplan diversos cierres viales en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, anteriormente conocido como Estadio Azteca, con el objetivo de facilitar el acceso de aficionados, equipos, personal operativo y medios de comunicación.

¿Qué calles estarán cerradas cerca del Estadio Ciudad de México?

Aunque el operativo definitivo podría ajustarse conforme se acerque la fecha del encuentro inaugural, las vialidades que se prevé que estén cerradas en la zona son:



Calzada de Tlalpan.

Avenida Acoxpa.

Viaducto Tlalpan.

Circuito Estadio Azteca.

Avenida del Imán.

Santa Úrsula.

Calles aledañas a los accesos principales del inmueble.

Las autoridades recomiendan a los automovilistas mantenerse atentos a los avisos oficiales para conocer horarios específicos de cierre y posibles rutas alternas.

Fan Festival 2026: la cancha se expande y la fiesta llega al Parque Fundidora

¿Cuándo comenzarán las restricciones viales por el Mundial 2026?

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está programada para el 11 de junio de 2026, fecha en la que el Estadio Ciudad de México hará historia al convertirse en el primer recinto del mundo en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo.

Se espera que los cierres comiencen hasta ocho horas antes del encuentro y que algunas restricciones se mantengan durante buena parte de la jornada para facilitar la operación logística y garantizar la seguridad de los asistentes, con al menos dos horas después de finalizar el partido.

¿Qué alternativas tendrán los automovilistas?

Para evitar contratiempos, las autoridades prevén habilitar rutas alternas y reforzar la señalización en puntos estratégicos del sur de la capital.

Entre las opciones que podrían utilizar los conductores destacan:



Anillo Periférico.

Eje 3 Oriente (cierre parcial).

División del Norte.

Canal de Miramontes (cierre parcial).

Calzada del Hueso.

Además, se recomienda considerar tiempos de traslado más amplios debido al incremento esperado en la afluencia de personas.

¿Cómo llegar al estadio durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El transporte público será una de las principales alternativas para los aficionados que asistan a los partidos. Las opciones incluyen:



Tren Ligero, con conexión desde la estación Tasqueña del Metro.

Líneas de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Servicios de transporte por aplicación en zonas autorizadas.

Sistemas de transporte especiales que podrían anunciarse conforme avance la organización del torneo.

Las autoridades capitalinas han señalado que la estrategia de movilidad buscará privilegiar el uso del transporte público para reducir la carga vehicular en los alrededores del estadio.

Conforme se acerque la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se darán a conocer más detalles del operativo vial y de seguridad que acompañará uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

