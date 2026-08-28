Nuevo fichaje de Tigres envía mensaje a los aficionados

Ante la sorpresa que generó la contratación de Ricardo Monreal esta semana, el nuevo refuerzo de los Tigres le mandó un mensaje a la afición regiomontana, a la cual catalogó como la mejor de todo el futbol mexicano.

Nuevo refuerzo de Tigres envía mensaje a la afición|X - @TigresOficial

El delantero mexicano, quien llegó procedente del Necaxa, pidió un “voto de confianza” en su arribo al que será el mayor reto de su carrera. Anteriormente solo había militado en equipos de divisiones inferiores como Alebrijes de Oaxaca y Pumas Tabasco. Así lo mencionó en sus primeras palabras que dio a su llegada al aeropuerto de Monterrey cuando apenas unos días antes todavía estaba entrenando con el conjunto hidrocálido.

"La afición es muy importante en este club, es la afición más importante de México, por eso son los Incomparables, feliz que me den esa oportunidad de mostrarme y hacer lo que sé hacer, vengo con todo, con la ilusión intacta y darlo todo desde ya", declaró ante la prensa.

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Ricardo asume el reto de los Tigres

Monreal, de 25 años de edad, aseguró conocer la jerarquía que existe en el equipo de la “U” de Nuevo León, ya que ahora le tocará compartir vestidor con futbolistas de renombre que son considerados como históricos de la institución.

“Vengo a llenarme de esa energía ganadora que hay en este club, vengo a competir, a ganarme un puesto y a seguir consiguiendo títulos", afirmó sin titubear.

El delantero mexicano jugó cuatro partidos con el Necaxa en este Apertura 2026, en donde en todos ellos fue titular, pero en ninguno consiguió marcar un gol, ni tampoco dar una asistencia.

Sin embargo, Ricardo viene de registrar la temporada pasada su mejor año completo en la Primera División, después de que participó en 32 encuentros de Liga BBVA MX, con un saldo de cuatro anotaciones y dos pases para gol.