¡Regresa a LaLiga! Los números de Javier Aguirre en España

Este miércoles 23 de septiembre del 2026, Javier Aguirre fue presentado de forma oficial con el Valencia como nuevo entrenador para la temporada 2026-2027.

El club español lo confirmó en sus redes sociales como su nuevo entrenador y destacó la carrera de Aguirre para que la afición se sienta confiada al tener un DT con amplia experiencia.

"El técnico mexicano se incorpora hasta el final de la presente temporada y el Club dispondrá de una opción para prolongar su contrato por una adicional.

Javier Aguirre (Ciudad de México, 01/12/1958) llega al Valencia CF después de dirigir a la selección de su país en el Mundial de la FIFA 2026, en el que México alcanzó los octavos de final.

A lo largo de una extensa trayectoria en los banquillos, el nuevo entrenador del Valencia CF ha dirigido a clubes de LALIGA como CA Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, RCD Espanyol, CD Leganés y RCD Mallorca, además de experiencias internacionales en clubes y selecciones de Japón, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y México".

Los números de Javier Aguirre en LaLiga

Javier va a dirigir a su sexto club en España, cuenta con un amplia experiencia en LaLiga pues ha logrado dirigir un total de 466 partidos de los que ha ganado 167, ha empatado 123 y ha perdido 176 encuentros. 546 goles anotados y 589 goles recibidos.

Javier Aguirre ha salvado 4 equipos del descenso en La Liga los cuales han sido: