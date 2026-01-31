Obed Vargas ya tendría equipo y jugaría en esta poderosa liga de Europa

El futuro de Obed Vargas está lejos del Seattle Sounders de la Major League Socccer (MLS) y son varios los clubes de Europa que se pelean por el futbolista mexicano nacido en Alaska, Estados Unidos; sin embargo, hay un club que ya tendría prácticamente amarrado al mediocampista.

Te puede interesar: Bravos de Juárez, a punto de firmar a un exjugador del Barcelona

RESUMEN: Juárez vs Cruz Azul | J4 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

Obed Vargas jugará en Europa próximamente

Las actuaciones de Obed Vargas con el Seattle tanto en la MLS como en el Mundial de Clubes el año pasado, además de sus llamados a Selección Mexicana han hecho que varios equipos de Europa se interesen por sus servicios.

Durante las últimas horas se habló mucho del interés de equipos de la Serie A y la Premier League para contratar al mexicano, quien aun tienen un año de contrato con Sounders; sin embargo, hay un club que tiene conversaciones muy avanzadas para concretar su fichaje.

El destino de Vargas estaría en LaLiga de España, aunque aun no se ha revelado el club que estaría en negociaciones con el mexicano, aunque estas ya se encuentran en una fase muy avanzada para concretar su arribo.

Obed Vargas es uno de los mejores jugadores Sub-20 del mundo|Crédito: @obed.vargas

En México también hubo intentos por convencerlo por parte de América y Tigres, pero sus propuestas fueron descartadas y la prioridad de Obed Vargas está en marcharse a Europa para continuar con su carrera a sus 20 años.

Obed Vargas luce como una de las mayores promesas del futbol mexicano, junto con Gilberto Mora, y se espera que ambos jugadores encaminen el cambio generacional de la Selección Mexicana con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputará en nuestro país a partir del próximo 11 de junio y que podrás disfrutar a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

Te puede interesar: La EMOTIVA despedida de Raphael Veiga antes de partir rumbo a México

