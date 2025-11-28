Esta es la oferta más llamativa que tiene Milan por Santi Gimenez hasta el momento: medios italianos dicen que avanza

Santiago Gimenez presentó sus nuevos tachones –cuyo precio fue revelado– en el Milan y apenas días después se dio a conocer que tiene una oferta nueva y muy llamativa que están comenzado a analizar. En ese contexto, los medios italianos aseguran que el ofrecimiento y la negociación por el delantero mexicano avanzan.

Resulta que, según el sitio medio Calciomercato, el Sunderland ha hecho un mejor ofrecimiento que el Brentford para contratar a Santiago Gimenez, quien podría ser reemplazado en el Milan por una estrella de Francia. Todo indica que la negociación puede avanzar, sobre todo porque parece que el ex Cruz Azul ya no es prioridad para Massimiliano Allegri.

Instagram Santiago Giménez / @sant.gimenez Santi Giménez podría pasar a la Premier League

La oferta del Sunderland por Santiago Gimenez es la más atractiva para el Milan

De acuerdo a distintos medios italianos, la oferta del Sunderland por Santiago Gimenez consiste en un préstamo con cargo y compra obligatoria si se cumplen ciertos requisitos y objetivos en el año. Parece ser una propuesta que beneficia a todas las partes, pero aún resta seguir con la negociación y pulir ciertos detalles del acuerdo con el equipo de la Premier League.

Las mismas fuentes europeas sostienen que el fichaje de Gimenez al Sunderland rondaría los 23 millones de euros (más de 485 millones de pesos mexicanos) más lo abonado anteriormente en concepto del cargo por la cesión. Por el momento son rumores, pero muy fuertes, por lo que parece que estaría cerca de darse.

GETTY IMAGES Santi Gimenez no levanta nivel en Milan

Realmente es una cifra alta para el futbol mexicano, pero que sigue siendo inferior a lo abonado por el Milan en febrero de este año, cuando compró a Gimenez tras pagarle 30 md€ al Feyenoord de los Países Bajos, donde el ‘Bebote’ se destacó y hasta fue goleador.

Santiago Gimenez no rinde como se esperaba en Milan y las estadísticas no lo acompañan

De acuerdo a las cifras que muestra BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de jugadores, los números de Santiago Gimenez en el Milan son los siguientes: