Estos son los tachones que usa Santi Gimenez y cuánto cuesta un par de ellos en México

En la actualidad, Santiago Gimenez –que pelea cantidad de goles con Raúl Jiménez– es uno de los rostros más importantes de la marca deportiva que lo auspicia y que le suministra sus prendas para jugar al futbol partido tras partido. En ese marco, en los últimos días hizo una publicidad sobre sus nuevos tachones y muchos se preguntan cuánto cuestan para las personas comunes.

A diferencia de los tachones de César Huerta (que no se venden), los tacos de Santi Gimenez tienen un precio de 7,499 pesos en México. Si bien hay variantes más económicas sobre este mismo taco, ese es el valor del modelo exacto de los tachones que utiliza el delantero mexicano de 24 años que se desempeña en el Milan de la Serie A de Italia.

¿Cuáles son los tacones que usa Santiago Gimenez en Milan y México?

Según los datos que él mismo publicó y lo que informa la página oficial de la marca, Santiago Gimenez utiliza las botas adidas F50 Elite de color naranja (‘Beam Orange’ según indica el sitio especializado de la empresa de las tres tiras) en el Milan. En tanto, en la Selección Nacional de México se lo pudo ver con la versión violeta (Purple Rush).

TE PUEDE INTERESAR:



El sitio oficial informa que estos tacones están diseñados para la velocidad gracias a su exterior delgado de Fibertouch, su lengüeta Compression Fit Tunnel –que brinda ajuste seguro– y una textura Sprintweb 3D que te ayuda a mantener el balón cerca cuando vas a toda velocidad.

Instagram Santiago Giménez / @sant.gimenez Santiago Gimenez en México

El modelo en cuestión está preparado para campos de césped seco o húmedo pero natural. Además, la suela Sprintframe 360 permite tener una gran respuesta para “mantener un ritmo imparable”.

Las características de los tachones de Santi Gimenez