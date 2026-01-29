OFICIAL: Así LUCIRÁN Checo Pérez y Valtteri Bottas en la temporada 2026 de la Fórmula 1 con Cadillac

La nueva escudería Cadillac dio este martes 28 de enero de 2026 su primer paso visible dentro de la Fórmula 1. Lo presentado no fue el monoplaza, sino el traje oficial de competencia que utilizarán sus pilotos en la temporada debut, Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas, marcando el inicio formal del proyecto estadounidense dentro de la Fórmula 1.

La indumentaria fue desarrollada en colaboración con Tommy Hilfiger, socio comercial del equipo, y destaca por un diseño sobrio dominado por el color negro, con detalles en blanco. El traje incluye elementos personalizados, entre ellos el número 11 de Checo Pérez y el 77 de Bottas, integrado de forma visible en el diseño, mientras que el conjunto mantiene una línea uniforme para ambos pilotos.

Aunque el monoplaza aún no ha sido revelado, tanto Pérez como Bottas ya han utilizado versiones de estos trajes durante los tests de pretemporada en el Circuit de Barcelona-Cataluña, donde Cadillac ha estado rodando con una decoración provisional y de camuflaje. La presentación oficial del coche, con su diseño definitivo, está programada para el domingo 8 de febrero de 2026, durante el Super Bowl LX.

La revelación del uniforme confirma a Checo Pérez y Valtteri Bottas como la alineación titular del equipo para su primera campaña en Fórmula 1, en un año que también marcará el inicio de una nueva era técnica dentro de la categoría.

Te puede interesar: ¡Destrozado el Red Bull!: la jornada en Barcelona terminó con Hadjar contra el muro

Make them look, make them remember 💥 pic.twitter.com/ZHP1QOx657 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 28, 2026

Las nuevas reglas de la Fórmula 1 para 2026

El cambio más profundo se encuentra en la unidad de potencia, los motores mantienen la base V6 turbo híbrida, pero ahora la potencia se divide en partes iguales entre combustión y energía eléctrica. Se elimina el sistema MGU-H y la potencia del MGU-K se incrementa hasta los 350 kW, mientras que los monoplazas utilizan combustible 100% sostenible.

Además, el DRS tradicional desaparece y es sustituido por un sistema de adelantamiento manual que permite al piloto atacante desplegar energía eléctrica adicional en rectas.

En el apartado del chasis y la aerodinámica, los autos serán más compactos y ligeros, con una reducción aproximada de 30 kilogramos respecto a la generación anterior.

La principal novedad visual es la introducción de la aerodinámica activa, con alerones delanteros y traseros móviles que operan en dos configuraciones: un modo de alta carga para curvas y otro de baja resistencia para rectas, buscando mejorar la maniobrabilidad y facilitar los adelantamientos sin depender de la cercanía a otro coche.

Te puede interesar: Checo Pérez lanza un mensaje que pocos esperaban en su regreso a la Fórmula 1