OFICIAL: Atlético de San Luis anuncia la salida de un crack brasileño en pleno Clausura 2026

Atlético de San Luis, club que recibirá una millonada en caso de que Joao Pedro se vaya al Cruz Azul , hizo oficial la salida de Yan Philipe Oliveira en pleno Clausura 2026, un crack brasileño que ahora comenzará una nueva ventura en el futbol de los Emiratos Árabes Unidos, tras permanecer en México 2 años.

“El futbolista brasileño ha concluido su etapa como jugador de nuestra institución. El Club Atlético de San Luis le desea éxito en sus futuros proyectos”, informó a través de un comunicado el club, que perdió 2-3 en la jornada 4 ante las Chivas, que lograron una hazaña que no conseguían desde hacía 16 años.

Yan Philipe deja al conjunto potosino y firma con un club de los Emiratos Árabes Unidos.|@philipeyan

Aunque no se reveló el nuevo futuro de Yan, la plataforma Transfermarkt, el mediocampista es nuevo jugador del Kalba FC de los Emiratos Árabes Unidos, club con el que firmó contrato hasta junio de 2028.

Los números del crack brasileño con Atlético de San Luis

Philipe Oliveira nació el 17 de mayo de 2004 en Minas, Brasil. Fue en su país donde inició su carrera futbolística con el Atlético de Mineiro. Fichó con el Atlético de San Luis a finales de enero de 2021, cuando tenía 19 años.

El brasileño llegó al futbol mexicano como una gran promesa, debido a su gran habilidad por las bandas y por destacar en la categoría Sub-20 del Atlético Mineiro. Sin embargo, el joven futbolista no logró consolidarse en la Liga BBVA MX.

El mejor torneo del mediocampista fue el Apertura 2024, en el que anotó 2 goles y recibió una tarjeta amarilla en 13 partidos disputados, 6 de ellos como titular.

En total, Yan marcó 4 goles en 38 juegos disputados, de los cuales en 18 ocasiones saltó al terreno de juego como titular. Cabe destacar que también participó 83 minutos en un partido con la categoría Sub-23.