OFICIAL: Capitán de Argentina confirma que se retira de la Selección tras perder la final

Mientras se habla de una “campaña anti Messi” y anti Argentina, la selección subcampeona —derrotada por España en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™— ya tiene movimientos. Uno de los capitanes del plantel confirmó oficialmente que no volverá a vestir la playera albiceleste, poniendo fin a una trayectoria de más de 15 años.

Lionel Messi —para muchos el mejor del Mundial—, quien portó el gafete durante gran parte del torneo, aún no decidió su continuidad. En cambio, Nicolás Otamendi, subcapitán de la selección de Argentina, sí. El defensor que llevó el brazalete en el duelo ante Jordania, cuando Leo permaneció en el banquillo, hoy decidió despedirse mediante una emotiva carta publicada en sus redes sociales.

El subcapitán anunció su retiro de la selección de Argentina

A sus 38 años, Otamendi explicó que la final del Mundial fue el último partido de su carrera con la Albiceleste. En su mensaje recordó que cumplir el sueño de representar a su país fue el mayor privilegio que le dio el futbol y aseguró que se marcha con la tranquilidad de haber entregado todo dentro de la cancha.

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“El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo”, escribió el defensor en su cuenta de Instagram.

El zaguero también agradeció el apoyo permanente de los aficionados argentinos durante todos estos años. Destacó que el respaldo de la gente hizo que cada partido tuviera un significado especial y destacó el momento del himno nacional.

El mensaje de Otamendi para la nueva generación

Además de despedirse de los hinchas y de su familia, Otamendi dejó unas palabras para los futbolistas que continuarán defendiendo a la selección de Argentina en el próximo proceso mundialista rumbo a 2030.

“Nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor. Levanten la cabeza y no permitan que una derrota les robe la ilusión”, expresó.

La selección de Argentina pierde a uno de los líderes del exitoso ciclo encabezado por Lionel Scaloni. Campeón del mundo en Qatar 2022 y finalista de Norteamérica 2026, Otamendi cerró su historia con la Albiceleste agradeciendo a todo el país por haberle permitido cumplir el sueño de representarlos “con el orgullo inmenso de haberlo dejado todo”.