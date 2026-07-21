OFICIAL: TV Azteca transmitirá al América en la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Regresó la Liga MX a nuestras casas y cada jornada en TV Azteca te llevaremos las mejores transmisiones con el mejor equipo de narradores hasta tu casa o desde donde lo estés viendo, en esta ocasión nos tocará tener la transmisión del Atlante vs América, partido de la Jornada 2 de la Liga BBVA MX que se jugará en el Estadio Banorte.

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Atlante regresó de manera oficial a la primera división de la Liga MX y este viernes será su debut como local en el Estadio Banorte, después de 12 años el Atlante regresa a ser local en un partido de primera división. En su regreso cayeron ante el Nexaca en el estadio Victoria, sin embargo, su primer gol cayó bajo los pies de Eugenio Pizzuto al minuto 47. De igual manera, anunciaron la incorporación del portero mundialista David Ospina.

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¿Cómo llega el América a la Jornada 2?

El Club América, junto a Cruz Azul, fue el único de los 4 Grandes que logró sumar 3 puntos en la Jornada 1, sin embargo, no dejó buenas sensaciones para sus aficionados al sufrir de más contra el Querétaro; el gol americanista cayó hasta el minuto 82 y eso bastó para que se llevaran la victoria en la Jornada 1, al minuto 73 el delantero mexicano Henry Martin falló un penalti que lo hubiera puesto bajo la gloria americanista, sin embargo, el balón no entró y cayeron las críticas.

Ambas instituciones están "obligadas" a conseguir la victoria, el América para dar tranquilidad a sus aficionados sobre el rendimiento del Torneo Apertura 2026 y el Atlante para marcar un arranque épico como local.

¿Cúando y Dónde ver el partido de Atlante vs América?

El partido será transmitido por todas las plataformas de TV Azteca (Canal 7, App Azteca Deportes, Streaming web, Minuto a Minuto); por su parte, está programado para arrancar en punto de las 20:00 horas.

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