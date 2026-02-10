CONFIRMADO: La Selección Mexicana jugará un partido en Zacatecas previo al mundial

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó que la Selección Nacional Femenil jugará un partido en Zacatecas previo al Mundial de Brasil 2027 ante Islas Vírgenes, duelo de Eliminatoria del área de Concacaf. Con ello, la tierra de cantera y plata albergará por primera vez un duelo del combinado azteca mayor en toda su historia en la casa de Mineros, que vale mucho menos que un exjugador del América.

La presentación del juego se hizo en la capital del estado zacatecano mediante una conferencia de prensa, en la que tanto el gobierno como la FMF resaltaron que la entidad cuenta con la infraestructura para albergar un duelo de tal magnitud como lo es el clasificatorio, que inició en noviembre de 2025.

El equipo femenil mayor disputará un encuentro de Eliminatoria en la tierra de cantera y plata.|Selección Nacional de México Femenil

El juego entre la Selección Mexicana e Islas Vírgenes se disputará el viernes 10 de abril en el Estadio Carlos Vega Villalba, casa de Mineros que se fundó hace poco más de una década para competir en la Liga de Expansión MX.

TE PUEDE INTERESAR:



Llamado a la afición para el duelo de la Selección Mexicana

En el video promocional del partido de la Selección Mexicana, hacen un llamado a todos los zacatecanos y aficionados de estados colindantes a acudir al duelo, ya que el objetivo es llenar el Estadio Carlos Vega Villalba, a fin de impulsar el futbol femenil.

Por su parte, Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, aseveró que optaron por elegir Zacatecas, ya que cumplió con los requisitos, como buenas instalaciones y canchas, así como la altitud, ya que el estado se ubica a 2,440 metros sobre el nivel del mar, condición que puede jugar a favor de las mexicanas.

Asimismo, Sisniega Campbell reveló en conferencia de prensa que los boletos estarán disponibles a finales de febrero y tendrán un costo accesible, ya que los precios rondarán entre los 100 y 300 pesos, con el objetivo de que acudan las familias zacatecas y de estados colindantes.