OFICIAL: estos serán los árbitros para el Play In del Apertura 2025, la lista completa

La pausa por la fecha FIFA de noviembre está por llegar a su final y la Liga BBVA MX regresará a su programación habitual con la primera serie del Play In del Apertura 2025. Tijuana recibirá a Juárez para definir uno de los boletos directos hacia la Liguilla, mientras que Pachuca y Pumas jugarán por el medio boleto . Cabe destacar que los árbitros de los juegos ya fueron definidos.

Estos serán los árbitros que estarán presentes en el Play In del Apertura 2025

En el partido que definirá al séptimo clasificado a la Liguilla entre Tijuana y Juárez , el Gato Ortíz se desempeñará como árbitro principal, mientras que contará con Christian Kiabek Espinosa Zavala y Michel Alejandro Morales como asistentes. Además, Maximiliano Quintero actuará de cuarto árbitro, mientras que Erick Yair Miranda y Jorge Abraham Camacho se harán cargo del VAR.

Para el duelo entre Pachuca y Pumas, el juez central será Luis Enrique Santander, quien estará acompañado de Erik Durán Martínez y Michel Ricardo Espinoza Ávalos como abanderados. El cuarto silbante será Vicente Jassiel Reynoso Arce, mientras que el VAR tendrá a Guillermo Pacheco Larios y a Michel Caballero Galicia como protagonistas.

Lista de árbitros para el Play In: detallada

Tijuana vs. Juárez

Árbitro principal: Gato Ortíz.

Asistentes: Christian Kiabek Espinosa Zavala y Michel Alejandro Morales.

Cuarto árbitro: Maximiliano Quintero.

VAR: Erick Yair Miranda y Jorge Abraham Camacho.

Pachuca vs. Pumas

Árbitro principal: Luis Enrique Santander.

Asistentes: Erik Durán Martínez y Michel Ricardo Espinoza Ávalos.

Cuarto árbitro: Jassiel Reynoso Arce.

VAR: Guillermo Pacheco Larios y Michel Caballero Galicia.

Fechas y horarios para el Play In del Apertura 2025

Pachuca vs. Pumas

Jueves 20 de noviembre

19:00 horas (CDMX)

Estadio Hidalgo

Tijuana vs. Juárez

Jueves 20 de noviembre

21:00 horas (CDMX)

Estadio Caliente.

El formato del Play In del Apertura 2025

El vencedor de Tijuana vs. Juárez (séptimo y octavo clasificado) clasificará de forma directa a la Liguilla como el clasificado número 7. Mientras que el ganador de Pachuca vs. Pumas jugará otro partido ante el perdedor del duelo anterior y allí se definirá el octavo y último clasificado a la fase final del Apertura 2025.

Ambas series son a partido único y hará de local el equipo que se encuentre mejor clasificado en la tabla general de la Liga BBVA MX. En caso de existir empate luego de los 90 minutos, los equipos que avancen a la siguiente fase se definirán desde la tanda de penaltis.