¡Oficial! Las estrellas del América que entran en la convocatoria de la selección de Brasil

Este martes 22 de septiembre de 2026, la Selección de Brasil Femenil dio a conocer su convocatoria para la fecha FIFA de octubre y hay tres jugadoras del América llamadas por el entrenador.

Las jugadoras del América convocadas por Brasil

Dentro de la convocatoria de Brasil, entró la defensora del América, Isa Haas, una pieza fundamental en la zona baja del equipo con un gran nivel. Para el ataque, decidió convocar a dos futbolistas que han demostrado su calidad, que se encuentran peleando por el título de goleo y que son claves en el equipo de Coapa. Se trata de Priscila Flor da Silva y Geyse Ferreira.

Tres futbolistas que partido tras partido demuestran su nivel y marcan la diferencia con el América. En el caso de Geyse Ferreira, es la máxima goleadora de la competición con 13 goles anotados, mientras que Priscila ha logrado marcar 4 goles.

Desde El Nido📍🦅 pic.twitter.com/xayX7dhYHk — Club América Femenil (@AmericaFemenil) September 23, 2026

Otra jugadora de la Liga BBVA MX que aparece en la convocatoria es Mariza, defensora de Tigres con gran calidad para salir de la zona baja.

La convocatoria de Brasil

Arthur Elias decidió convocar a los siguientes jugadores:

Porteras:



Lorena Kansas City

Kansas City Yanne Bahia

Bahia Thaís Lima Benfica

Benfica Carlinha São Paulo

Defensoras:



Thaís Ferreira Corinthians

Corinthians Isa Haas América

América Tarciane Lyon

Lyon Mariza Tigres

Tigres Tayla São Paulo

São Paulo Isabela PSG

PSG Raissa Bahia Palmeiras

Palmeiras Bruninha Gotham FC

Gotham FC Tamara Bolt Washington Spirit

Mediocampistas:



Duda Sampaio Corinthians

Corinthians Angelina Orlando Pride

Orlando Pride Jaqueline Corinthians

Corinthians Kaylane Flamengo

Flamengo Clarinha Benfica

Delanteras:



Kerolin Barcelona

Barcelona Priscila América

América Gio Garbelini Atlético de Madrid

Atlético de Madrid Bia Zaneratto Palmeiras

Palmeiras Tainá Maranhão Palmeiras

Palmeiras Geyse América

América Jhonson Corinthians

Corinthians Maiara Angel City

Angel City Marlia Cruzeiro

Cruzeiro Luany Atlético de Madrid