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Fútbol

¡Oficial! Las estrellas del América que entran en la convocatoria de la selección de Brasil

La Selección de Brasil mostró su convocatoria y aparecen tres figuras del América para la fecha FIFA

América Femenil

Escrito por: Iván Vilchis

Este martes 22 de septiembre de 2026, la Selección de Brasil Femenil dio a conocer su convocatoria para la fecha FIFA de octubre y hay tres jugadoras del América llamadas por el entrenador.

Las jugadoras del América convocadas por Brasil

Dentro de la convocatoria de Brasil, entró la defensora del América, Isa Haas, una pieza fundamental en la zona baja del equipo con un gran nivel. Para el ataque, decidió convocar a dos futbolistas que han demostrado su calidad, que se encuentran peleando por el título de goleo y que son claves en el equipo de Coapa. Se trata de Priscila Flor da Silva y Geyse Ferreira.

Tres futbolistas que partido tras partido demuestran su nivel y marcan la diferencia con el América. En el caso de Geyse Ferreira, es la máxima goleadora de la competición con 13 goles anotados, mientras que Priscila ha logrado marcar 4 goles.

Otra jugadora de la Liga BBVA MX que aparece en la convocatoria es Mariza, defensora de Tigres con gran calidad para salir de la zona baja.

La convocatoria de Brasil

Arthur Elias decidió convocar a los siguientes jugadores:

Porteras:

  • Lorena Kansas City
  • Yanne Bahia
  • Thaís Lima Benfica
  • Carlinha São Paulo

Defensoras:

  • Thaís Ferreira Corinthians
  • Isa Haas América
  • Tarciane Lyon
  • Mariza Tigres
  • Tayla São Paulo
  • Isabela PSG
  • Raissa Bahia Palmeiras
  • Bruninha Gotham FC
  • Tamara Bolt Washington Spirit

Mediocampistas:

  • Duda Sampaio Corinthians
  • Angelina Orlando Pride
  • Jaqueline Corinthians
  • Kaylane Flamengo
  • Clarinha Benfica

Delanteras:

  • Kerolin Barcelona
  • Priscila América
  • Gio Garbelini Atlético de Madrid
  • Bia Zaneratto Palmeiras
  • Tainá Maranhão Palmeiras
  • Geyse América
  • Jhonson Corinthians
  • Maiara Angel City
  • Marlia Cruzeiro
  • Luany Atlético de Madrid

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