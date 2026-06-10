OFICIAL: el itinerario de Sudáfrica y las zonas de CDMX por las que pasarán antes de la inauguración

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se encuentra a horas de concretarse y en Sudáfrica ya inician su camino rumbo a la CDMX. El conjunto africano será nuevamente la selección que abra el evento mundialista, solo que esta vez lo hará en calidad de visitante ante la Selección Mexicana en el Estadio Ciudad de México.

Los Bafana Bafana se concentraron en Pachuca para alistarse a la cita mundialista. Sin embargo, se trasladaron este miércoles a CDMX y realizan un entrenamiento más antes de enfrentarse a los pupilos de Javier Aguirre, además de una conferencia de prensa donde brindarán de manera oficial algunos detalles previo a la inauguración.

Sudáfrica contará con un último entrenamiento en la CDMX|Imagen: Instagram / bafanabafanaofficial

Así será el itinerario de Sudáfrica previo a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Las instalaciones de Coapa serán sede del último entrenamiento de Sudáfrica previo a su duelo ante México, mientras que la última conferencia de prensa será dentro de las instalaciones del Estadio Ciudad de México. Cabe mencionar que el conjunto africano contó con un día de retraso en su llegada a México tras problemas con el visado.

Afortunadamente, dicho problema se resolvió para que el equipo reconociera su sede en Pachuca y posteriormente se trasladara a la CDMX, en donde estará residiendo en un hotel en Santa Fe la noche previa al encuentro.

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Sudáfrica entrenará en Coapa previo a su duelo ante México

El arribo de la Selección de Sudáfrica a México se captó en un autobús todavía sin rotular camino a la CDMX. Sin embargo, ya en su llegada a la capital se logró ver el camión del equipo rotulado y listo para comenzar con su último entrenamiento previo al encuentro.

De acuerdo con reportes de Omar Villa, el equipo sudafricano entrenará hoy miércoles a las 17:00 horas en las instalaciones de Coapa, por lo que dentro del recinto ya se cuenta con señalamientos oficiales de la FIFA para los jugadores y prensa en general.

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