Sudáfrica le pasa toda la presión a México antes del debut: “Puede llegar a semifinales”

El debut de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está a escasos días de concretarse. El duelo ante la Selección de Sudáfrica sigue generando diversas reacciones alrededor del mundo. Esta vez fue Mazola Molefe, periodista de SABC Sport, quien habló del cuadro mexicano.

El periodista sudafricano consideró que México cuenta con grandes elementos para sorprender en esta nueva edición mundialista. Ya que considera que cuenta con unión de la experiencia y a talentosos juveniles para poder llegar muy lejos dentro del torneo. Además de destacar que la localía podría ser un factor importante para poder sacar muy buenos resultados.

Cabe mencionar que SABC Sport es uno de los grandes canales de Sudáfrica en el mundo de la comunicación deportiva. Contando con millones de espectadores alrededor del país. En el caso de Molefe, el periodista cuenta con más de 43 mil seguidores dentro de redes sociales como Instagram. Por lo que la opinión del periodista cuenta con un impacto importante dentro de la prensa sudafricana.

Desde Sudáfrica ven a México llegar hasta las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Malofe considera que la selección de su país no se encuentra en un sitio privilegiado. Haciendo hincapié en que Sudáfrica se encuentra en la posición más baja del Ranking FIFA dentro de su grupo. Sin embargo, espera que el equipo sudafricano pueda sorprender en su duelo ante el conjunto mexicano.

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“Pero esperemos que podamos sorprenderlos. Tenemos un buen equipo, tenemos un equipo fuerte. En su mayoría están formados por jugadores locales. Ganaron el bronce en la Copa Africana de Naciones hace tres o cuatro años” comentó Malofe.

En cambio, el periodista cree que México puede sorprender con su aparición en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: “Creo que México tendrá tal vez las semifinales debido al apoyo del público local”.

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