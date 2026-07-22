Las 5 plantillas más caras del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

El torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX arranca con altas expectativas y un mercado de fichajes que ha sacudido las finanzas del balompié nacional. Con base en las cifras actualizadas del portal especializado Transfermarkt, el valor acumulado de los clubes refleja una pelea intensa por dominar económicamente el futbol mexicano.

Guadalajara y América lideran el podio financiero

En la cima del listado absoluto se encuentra el Guadalajara, que sorprende al liderar con una cotización total de 109.33 millones de euros, impulsado fuertemente por joyas ofensivas como Armando González tasado en 15 millones y Roberto Alvarado en 10 millones. El segundo puesto es ocupado por el Club América, una de nóminas más poderosas que alcanza un valor colectivo de 99.65 millones de euros. Las Águilas, con futbolistas destacados de la talla de Álex Zendejas en 10 millones y Brian Rodríguez en 8 millones, se mantienen firmes en la parte alta.

|Crédito: @ClubAmerica / X

Toluca y Cruz Azul pelean en la zona alta

La tercera posición pertenece al Toluca, que continúa escalando peldaños financieros al registrar una plantilla tasada en 90.00 millones de euros. Los Diablos Rojos encuentran su mayor respaldo en mediocampistas de jerarquía como Marcel Ruiz, cotizado en 10 millones, y el desequilibrante extremo Alexis Vega con 8 millones. Muy de cerca, en el cuarto peldaño, aparece el Cruz Azul con un valor total de mercado de 88.73 millones de euros. La Máquina presume a elementos clave como Érik Lira, quien brilla con una cotización individual de 14 millones, rodeado por fichas importantes como José Paradela en 9 millones.

Tigres completa el selecto top 5 del torneo

Cerrando este selecto top 5 se ubica Tigres UANL con una plantilla valorada en 82.80 millones de euros. El conjunto regiomontano mantiene su competitividad gracias a figuras como Juan Brunetta, tasado en 9 millones, y el experimentado delantero argentino Ángel Correa, valorado en 8 millones de euros, consolidando un torneo sumamente atractivo.

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