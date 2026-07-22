OFICIAL: Gilberto Mora es más caro que el valor total de las plantillas de estos equipos en el Apertura 2026

El meteórico ascenso de Gilberto Mora en el futbol internacional ha roto todos los esquemas financieros y deportivos en la Liga MX. Tras su destacada participación y consolidación con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, el portal especializado Transfermarkt actualizó la cotización de mercado del joven mediocampista ofensivo de los Xolos de Tijuana, elevándola de manera histórica hasta alcanzar la impresionante cifra de 25 millones de euros.

Este valor extraordinario convierte al juvenil de apenas 17 años en el futbolista mejor cotizado en la historia del circuito nacional, situándolo a la par de las grandes figuras de exportación del continente americano. Sin embargo, lo verdaderamente sorprendente que acapara las portadas de la prensa deportiva y genera debate en las mesas de análisis es la comparativa directa entre su ficha individual y las plantillas completas de múltiples clubes profesionales del balompié mexicano.

Comparativa financiera frente a clubes enteros

Para dimensionar el brutal impacto financiero de la llamada "joya" tricolor, sus 25 millones de euros superan con holgura el valor de mercado total de instituciones enteras con tradición en el futbol nacional. Por ejemplo, la tasación global del jugador excede los 21.13 millones de euros en los que está tasada la plantilla completa del Club Puebla, así como los 20.70 millones de euros que cuesta todo el plantel del Querétaro FC.

Incluso, la brecha es aún más drástica al compararlo conel Atlante, eqquipo que está en plena reestructurazión y cuya valorización colectiva alcanza de momento los 10.18 millones de euros.

Lee también:

