Gil Mora entra a top 10 de jugadores MÁS VALIOSOS Sub-18: ¿cuánto cuesta?

El futbol mexicano celebra un hito histórico tras la actualización del mercado internacional después de la Copa del Mundo 2026. Según los datos oficiales de Transfermarkt, Gilberto Mora, con apenas 17 años de edad, se ha metido de lleno en el prestigioso top 10 de los jugadores más valiosos del mundo menores de 18 años, consolidándose como una de las máximas promesas del balompié nacional.

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El valor de mercado y la proyección internacional

De acuerdo con las cifras de Transfermarkt, el valor de mercado de Gil Mora se sitúa actualmente en los 25 millones de euros. Esta impresionante cifra refleja su talento desbordante dentro del terreno de juego y la gran proyección internacional que ha ganado. pese no haber sumado goles ni asistencias en la pasada Copa del Mundo, sin embargo, su particiación en los cuatro partidos de la selección mexicana mostraron al mundo el talento del joven mexicano.

Su inclusión en este selecto listado global lo coloca al nivel de las grandes joyas que militan en las ligas más exigentes del planeta.

El ranking global Sub-18 tras la justa mundialista

El ranking global Sub-18 es encabezado por A. Bouaddi, quien lidera la tabla con una cotización de 80 millones de euros, seguido por L. Karl con 60 millones y F. Mastantuono con 45 millones.

En este selecto grupo también figuran promesas como K. Karetsas (35 M€), H. Ahanor, R. Ngumoha, I. Mbaye y M. Dowman (todos en 30 M€), además de N. De Cat con 27 millones. Cerrando este exclusivo listado internacional aparece en la décima posición el mexicano Gil Mora con sus 25 millones de euros.

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