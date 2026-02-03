No solo es Obed Vargas: la legión de futbolistas mexicanos que están en el Atlético de Madrid

Obed Vargas logró su objetivo de emigrar al futbol europeo luego de un gran año al ganar la Leagues Cup 2025 con el Seattle Sounders y destacar en el Mundial Sub-20 con la Selección Nacional. El mediocampista fue anunciado como nuevo jugador del Atlético de Madrid , donde se encontrará con otros 2 mexicanos, que luchan por ganarse un lugar en el primer equipo.

El jugador de 20 años fue presentado oficialmente por el club colchonero, al que llega hasta verano de 2030. En los últimos años, el club colchonero ha apostado por los futbolistas mexicanos, pues con Obed ya suman 3 en el conjunto, entre ellos Emiliano Muñoz, considerado el nuevo Gilberto Mora.

El mediocampista es el tercer mexicano que actualmente forma parte del club colchonero.|Atlético de Madrid

Los 2 mexicanos con los que se cruzará Obed Vargas en Atlético de Madrid

1. Emiliano Muñoz

El delantero de 16 años se sumó recientemente al Atlético de Madrid, luego de romperla en las categorías menores del Atlético de San Luis. Con los potosinos, sumó 25 goles en 47 partidos, un promedio de 1.8 tantos con juego.

Cabe mencionar que Muñoz se integró a las juveniles del club español, a fin de continuar su proceso formativo en este 2026, pues con anterioridad ya había llamado la atención de los colchoneros al destacar en la MADCUP.

2. Ronaldo Nájera

A principios de noviembre de 2025, el club español anunció que el mediocampista se integraba al equipo en calidad de préstamo por un año. Actualmente, el jugador de 22 años forma parte del Atlético Madrileño, que milita en la Tercera División.

El canterano de Tigres, pero que trascendió en Atlético de San Luis, emigró a Europa en septiembre del año pasado, pero fue 2 meses después que fue presentado oficialmente, ya que no podía jugar al no tener su visa de trabajo. Ahora, le resta medio año para llamar la atención y trascender, a fin de continuar en el club.