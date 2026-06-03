OFICIAL: Todos los jugadores nacidos en Francia que jugarán para otra selección en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Con las listas confirmadas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se dio a conocer un detalle revelador: una gran cantidad de selecciones tienen entre sus convocados a futbolistas nacidos en Francia pero nacionalizados para su país. Esto, claro, va en contra de todas las falsas acusaciones sobre que la selección francesa “roba jugadores”. De hecho, es todo lo contrario.

Mientras que la selección francesa apenas tiene a 3 futbolistas que no nacieron en suelo nacional (Michael Olise, Marcus Thuram, Brice Samba), Francia es el país que más jugadores aporta a la fiesta máxima, si se toma en cuenta el lugar en el que nació cada futbolista. Claro, es un país entre los candidatos a ganar el Mundial.

De acuerdo a una investigación del periodista Jaime Macias, RD Congo, Haití, Marruecos, Túnez y Argelia tienen su base de convocados con futbolistas nacidos en suelo francés. De hecho, el Grupo A de México es el único en el que ninguna selección tiene un futbolista que nació en Francia.

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Todos los jugadores nacidos en Francia que juegan en otra selección en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Grupo B

Canadá: Luc de Fougerolles, Alphonso Davies, Ismaël Koné.

Luc de Fougerolles, Alphonso Davies, Ismaël Koné. Suiza: Breel Embolo, Yvon Mvogo, Marvin Keller.

Breel Embolo, Yvon Mvogo, Marvin Keller. Qatar: Ahmed Fathy, Ahmed Alaaeldin, Meshaal Barsham, Assim Madibo, Boualem Khoukhi, Edmilson Junior.

|@canmnt

Grupo C

Marruecos: Issa Diop, Redouane Halhal, Neil El Aynaoui, Samir El Mourabet, Ayyoub Bouaddi, Gessime Yassine, Munir Mohamedi, Achraf Hakimi, Chadi Riad, Ismael Saibari, Ayyoub Amraoui.

Issa Diop, Redouane Halhal, Neil El Aynaoui, Samir El Mourabet, Ayyoub Bouaddi, Gessime Yassine, Munir Mohamedi, Achraf Hakimi, Chadi Riad, Ismael Saibari, Ayyoub Amraoui. Haití: Johnny Placide, Alexandre Pierre, Martin Expérience, Jean-Kévin Duverne, Jean-Ricner Bellegarde, Dominique Simon, Duckens Nazon, Ruben Providence, Josué Casimir, Yassin Fortune, Wilson Isidor, Lenny Joseph.

|MEXSPORT

Grupo D

Estados Unidos: Antonee Robinson, Giovanni Reyna.

Antonee Robinson, Giovanni Reyna. Paraguay: Juan José Cáceres.

Grupo E

Costa de Marfil: Yahia Fofana, Evan Ndicka, Guéla Doué, Seko Fofana, Nicolas Pépé, Evann Guessand, Elye Wahi, Ange-Yoan Bonny, Alban Lafont.

Grupo F

Túnez: Montassar Talbi, Dylan Bronn, Yan Valery, Elyes Skhiri, Hannibal Mejbri, Ismaël Gharbi, Elias Achouri.

Grupo G

Bélgica: Amadou Onana.

Amadou Onana. Egipto: Haissem Hassan.

Grupo H

Cabo Verde: Sidney Lopes Cabral, Jamiro Monteiro, Deroy Duarte, Laros Duarte, Garry Rodrigues, Dailon Livramento, Logan Costa, Steven Moreira.

Grupo I

Senegal: Édouard Mendy, Mory Diaw, Yehvann Diouf, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Mamadou Sarr, Antoine Mendy, Pape Gueye, Iliman Ndiaye, Ibrahim Mbaye, Nicolas Jackson.

|Instagram:lesverts.faf

Grupo J

Argelia: Lucas Zidane, Melvin Ziani, Aïssa Mandi, Rayan Aït-Nouri, Jaouen Hadjam, Samir Chergui, Nabil Bentaleb, Farès Chaïbi, Houssem Aouar, Rayan Cherki, Amine Gouiri, Anis Hadj Moussa, Farès Chaïdli.

Lucas Zidane, Melvin Ziani, Aïssa Mandi, Rayan Aït-Nouri, Jaouen Hadjam, Samir Chergui, Nabil Bentaleb, Farès Chaïbi, Houssem Aouar, Rayan Cherki, Amine Gouiri, Anis Hadj Moussa, Farès Chaïdli. Jordania: Ali Alzaizeh.

Grupo K

Portugal: Matheus Nunes.

Matheus Nunes. RD Congo: Lionel Mpasi, Arthur Masuaku, Gédéon Kalulu, Dylan Batubinsika, Steve Kapuadi, Samuel Moutoussamy, Gaël Kakuta, Cédric Bakambu, Yoane Wissa, Nathan Buatu, Simon Banza, Charles Pickel.

Grupo L