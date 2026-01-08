OFICIAL: La primer escudería en poner en pista un monoplaza de la F1 2026

La Fórmula 1 ha entrado formalmente en una nueva era, a pocas semanas del arranque de la temporada 2026, el campeonato más importante del automovilismo mundial comienza su transformación técnica con el primer monoplaza diseñado bajo el nuevo reglamento rodando en pista.

Audi será la escudería encargada de inaugurar este inicio histórico, la marca alemana tiene programado para el viernes 9 de enero su primer filming day del año en el Circuito de Barcelona, donde su nuevo R26 completará los primeros kilómetros oficiales de la generación 2026.

El evento, regulado como un día promocional por la FIA, permitirá a Audi recorrer hasta 200 kilómetros, lo que equivale aproximadamente a 42 vueltas en el trazado de Montmeló. Aunque el coche utilizará neumáticos de demostración de Pirelli, la jornada representa un paso clave en la validación inicial del proyecto.

Al volante estarán Nico Hülkenberg, piloto con amplia experiencia en la parrilla, y Gabriel Bortoleto, una de las jóvenes apuestas de la escudería para esta nueva etapa. Será la primera vez que un monoplaza hecho íntegramente bajo el reglamento técnico de 2026 tome contacto real con el asfalto.



Una nueva era en la Fórmula 1

El estreno del R26 se produce en el contexto de la que es considerada la mayor reestructuración técnica del campeonato en años recientes. La normativa 2026 redefine tres pilares fundamentales del coche, la unidad de potencia, la aerodinámica y el chasis.

En el apartado mecánico, desaparece el MGU-H, uno de los sistemas más complejos y costosos del ciclo híbrido anterior, la potencia total se reparte ahora de forma casi equitativa entre el motor de combustión interna (con una cifra cercana a los 540 caballos) y el sistema eléctrico, que incrementa su protagonismo hasta alcanzar los 350 kW. A ello se suma la introducción obligatoria de combustibles 100 % sostenibles, un paso clave en la estrategia de neutralidad con el medio ambiente.

El tradicional DRS queda sustituido por un sistema de aerodinámica activa integral, capaz de modificar la configuración del coche según la fase del circuito. En curvas, el denominado Modo Zprioriza la carga aerodinámica; en rectas, el Modo X reduce la resistencia al aire para maximizar la velocidad punta.

En cuanto al chasis, los monoplazas de 2026 serán más cortos, más estrechos y más ligeros. La distancia entre ejes se reduce a 3,400 mm, el ancho total baja a 1,900 mm y el peso mínimo se establece en 768 kilogramos, cerca de 30 kg menos que en la temporada anterior.

El debut de Audi como constructor

Audi compite por primera vez en la Fórmula 1 como equipo integral, con chasis y unidad de potencia propios, tras completar la adquisición total de Sauber en 2024. A diferencia de otros fabricantes, la casa alemana desarrolló su proyecto exclusivamente para su escudería de fábrica.

Cada equipo dispondrá de dos eventos para probar sus monoplazas a lo largo del año, y todo apunta a que serán utilizados estratégicamente para acelerar el proceso de adaptación a una normativa completamente distinta.

Audi continuará 20 de enero, cuando realizará la presentación oficial de su monoplaza en Berlín. Posteriormente, se trasladará nuevamente a Barcelona, sede del primer test oficial de pretemporada, programado del 26 al 30 de enero, donde la nueva Fórmula 1 comenzará a mostrar su verdadero potencial.

