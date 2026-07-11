OFICIAL: La tercera selección CALIFICADA a las semifinales del Mundial 2026

Desde la imponente cancha del Estadio Miami, la selección de Inglaterra venció en tiempo extra a Noruega en un partido vibrante y lleno de emociones, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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El conjunto de Noruega regresó a una justa mundialista tras varios años de ausencia y se despidió con la frente en alto, dejando claro que compitieron de gran manera a lo largo de la competencia. Sin embargo, enfrente tuvieron a una escuadra inglesa que llegó en estado de gracia.

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Las acciones del partido arrancaron con un claro dominio por parte del cuadro inglés, que tomó el control del esférico desde los primeros instantes. A pesar de esto, Noruega demostró su peligro mediante algunos chispazos a la contra y sorprendió a todos al abrir el marcador gracias a un auténtico golazo firmado por Andreas Schjelderup.

La respuesta de los "Tres Leones" no se hizo esperar, tras tejer una gran jugada colectiva, Jude Bellingham apareció en el área para definir con contundencia y anotar su quinto gol en lo que va del torneo, devolviendo la paridad al encuentro. El dramatismo se apoderó de las gradas, ya que el marcador se mantuvo intacto con un tenso 1-1 durante los 90 minutos reglamentarios, obligando a definir todo en el alargue.

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Ya en el tiempo extra, con los jugadores de ambos equipos visiblemente fundidos por el inmenso desgaste físico, emergió nuevamente la figura indiscutible del partido. Jude Bellingham se vistió de héroe al anotar su doblete de la tarde, dándole la ventaja definitiva y el triunfo a su selección anotando su gol seis del torneo.

Con este agónico resultado, Inglaterra regresa a la antesala por el título y disputará unas semifinales de Copa del Mundo por primera vez desde la edición de Rusia 2018, donde cayeron eliminados a manos de Croacia.

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¿Cuándo vuelve a juagar, en las semifinales del Mundial 2026?

El siguiente partido de , en las semifinales, donde Inglaterra espera rival entre Argentina y Suiza, está programado para el miércoles 15 de julio a las 13:00 horas, hora del centro de México. De aquí se definirá el primer finalista de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en un partido que promete muchas emociones.

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