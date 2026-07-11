Cruz Azul vs Comunicaciones EN VIVO: Ver ONLINE y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 11 de julio, partido amistoso previo al Apertura 2026; marcador por internet
Desde las entrañas de Ciudad Cooperativa, La Máquina recibe en el Estadio Refundación a Comunicaciones en su último ensayo previo al arranque del Apertura 2026. Sigue las mejores emociones del encuentro en vivo y totalmente gratis.
Cruz Azul disputará su último partido de preparación antes de arrancar la defensa de su título en el Apertura 2026. Este duelo ante el Comunicaciones FC de Guatemala tiene un marco inmejorable: La Máquina se presenta en las entrañas de Ciudad Cooperativa y juega en el Estadio Refundación, para exhibir el trofeo del campeonato reciente ante su afición.
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En lo deportivo, será la prueba definitiva para los dirigidos por Joel Huiqui para ajustar el aparato defensivo tras el empate a tres goles que protagonizaron ante el Atlético Morelia en su amistoso anterior.
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HORA EXACTA para el Cruz Azul vs Comunicaciones
El balón rodará a las 13:00 horas (tiempo del Centro de México) en el Estadio Refundación, antes llamado Estadio 10 de diciembre. Está ubicado en la Ciudad Cooperativa Cruz Azul, en Tula de Allende, Hidalgo.
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HOY JUEGA CRUZ AZUUUUL 💙🚂 pic.twitter.com/Fo5dbqGKI3— CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 11, 2026