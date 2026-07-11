Cruz Azul vs Comunicaciones EN VIVO: Ver ONLINE y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 11 de julio, partido amistoso previo al Apertura 2026; marcador por internet

Cruz Azul disputará su último partido de preparación antes de arrancar la defensa de su título en el Apertura 2026. Este duelo ante el Comunicaciones FC de Guatemala tiene un marco inmejorable: La Máquina se presenta en las entrañas de Ciudad Cooperativa y juega en el Estadio Refundación, para exhibir el trofeo del campeonato reciente ante su afición.

Te puede interesar: OFICIAL: El estadio ASEGURADO en el que jugará Cruz Azul en julio de 2026

En lo deportivo, será la prueba definitiva para los dirigidos por Joel Huiqui para ajustar el aparato defensivo tras el empate a tres goles que protagonizaron ante el Atlético Morelia en su amistoso anterior.

Te puede interesar: Inglaterra vs Noruega: Ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS la transmisión de HOY viernes 10 de julio; por streaming, link libre y en directo por Azteca Deportes

HORA EXACTA para el Cruz Azul vs Comunicaciones

El balón rodará a las 13:00 horas (tiempo del Centro de México) en el Estadio Refundación, antes llamado Estadio 10 de diciembre. Está ubicado en la Ciudad Cooperativa Cruz Azul, en Tula de Allende, Hidalgo.

Te puede intersar: ¿Cuándo vuelve a jugar Francia? Fecha EXACTA de su siguiente partido en semifinales Mundial 2026