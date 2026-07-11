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McGregor vs Holloway 2: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 11 de julio, pelea del evento 329 de la UFC; rounds online

Conor McGregor regresa a la UFC cinco años después de su última pelea y enfrentará a Max Holloway en el marco de la UFC 329 desde Las Vegas, Nevada

McGregor vs Holloway 2: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 11 de julio, pelea del evento 329 de la UFC; rounds online
Conor McGregor regresa a la UFC cinco años después de su última pelea y enfrentará a Max Holloway en el marco de la UFC 329 desde Las Vegas, Nevada|Crédito: @ufc

Escrito por: Gustavo García - DR

McGregor vs Holloway 2

Conor McGregor regresa a la UFC cinco años después de su última pelea y enfrentará a Max Holloway en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. El duelo entre el irlandés y el estadounidense es el evento estelar de la UFC 329. El resto de la cartelera incluye los duelos de Benoit Saint Denis contra Paddy Pimblett como evento coestelar y el duelo entre Brandon Royval y loni'er Kavanagh.

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