McGregor vs Holloway 2: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 11 de julio, pelea del evento 329 de la UFC; rounds online

McGregor vs Holloway 2

Conor McGregor regresa a la UFC cinco años después de su última pelea y enfrentará a Max Holloway en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. El duelo entre el irlandés y el estadounidense es el evento estelar de la UFC 329. El resto de la cartelera incluye los duelos de Benoit Saint Denis contra Paddy Pimblett como evento coestelar y el duelo entre Brandon Royval y loni'er Kavanagh.